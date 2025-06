Další medailová radost z Račic. Český čtyřkajak vybojoval na mistrovství Evropy stříbrné medaile

Čtyřkajak ve složení Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Špicar, Radek Šlouf vybojoval na mistrovství Evropy druhé místo na trati 500 metrů. V sobotním finálovém programu se tak postaral o druhý medailový úspěch domácí reprezentace v Račicích po stříbru Martina Fuksy. Račice 13:07 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sestava ve složení Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Špicar, Radek Šlouf vybojovala v Račicích stříbro | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Čtyřkajak díky vydařenému finiši navázal na Fuksův stříbrný úspěch, pro zkušeného Daniela Havla to byl už pátý cenný kov na mistrovství Evropy na K4. Právě kvůli ME v Račicích si po olympijských hrách prodloužil kariéru. „Když jsem zjistil, že je to medaile, tak mi vyhrkly slzy do očí. Je to pro mě hrozně emotivní závodit před svou rodinou. Pravděpodobně už tady další mezinárodní závod nezažiju. Takže pro mě je to hrozně silný zážitek, že tu může být rodina, děti, rodiče,“ svěřil se třiatřicetiletý kajakář.

Titul vybojovali s náskokem 213 tisícin Portugalci, česká posádka za sebou ve fotofiniši nechala loď Polska. O čtvrté místo se v těsném dojezdu podělily čtyřkajaky Španělska a Německa.

Hrabal v Račicích vyhrál čtvrteční rozjížďku, v sobotu mu ale při individuální finálové premiéře nevyšel ideálně start a ztrátu už nedohnal. Řáhová, jež prošla do prvního seniorského finále na kontinentálním šampionátu v kariéře rovněž přímo, si šestým místem vylepšila maximum na mistrovství Evropy. Dosud nejlépe osmá na pětistovce v roce 2022.

Na pětistovce v sobotu bude ve hře ještě čtyřkanoe mix. Celkem Češi o medaile bojují během víkendu v sedmnácti disciplínách.