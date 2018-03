Další světová sportovní akce v Praze. O2 arena bude hostit světovou elitu v parkuru

Loni se v libeňské hale představili nejlepší světoví tenisté v premiérovém Laver Cupu, letos čeká Prahu na stejném místě další významná událost, galashow světového parkuru. Elitní jezdci a koně tam budou bojovat o odměny ve vši 300 milionů korun. Praha 21:06 12. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parkurový jezdci při tiskové konferenci v Praze (zleva Gerco Schröder, Niels Bruynseels, Anna Kellnerová, Aleš Opatrný, Holger Wulschner) | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Je to v zimě, je potřeba to udělat v hale. V hale, aby pojmula tak velikou akci, a právě proto byla vybrána O2 arena. Myslím, že to byl takový souběh šťastných událostí,“ popisuje pro Radiožurnál předseda organizačního výboru Jan Andrlík, jak se zrodila myšlenka zorganizovat největší akci v parkurovém skákání.

V prosinci se v Praze představí elitní jezdci a koně z celého světa. Z hlediska prestiže předseda organizačního výboru přirovnává závody Global Champions Prague PlayOffs k tenisovému Laver cupu nebo závodům formule 1.

„Máme podporu od Global Champions, protože oni jsou celosvětová série, takže z tohoto pohledu je to pro nás možná jednodušší z hlediska prize money. V celkové výši je poskytována právě Global Champions,“ vysvětluje Jan Andrlík, kdo zaplatí odměny ve výši skoro 12 milionů eur, tedy asi 300 milonů korun.

Samotná akce má podle pořadatelů plánovaný rozpočet asi 1,5 až 2 milion eur, v přepočtu 40 až 50 milionů korun.

„Vzhledem k tomu, že Global Champions je natolik silná značka, máme celkem velký zájem o sponzoring této akce. To nám určitě pomáhá,“ nebojí se nedostatku financí Andrlík.

Stáje pro koně na parkovišti

Finanční stránka akce asi nakonec nebude tak náročná jako ta technická. Galashow světového parkuru je v O2 areně na programu pouhé čtyři dny po skončení mistrovství světa ve florbale.

Pro závody navíc bude potřeba ustájit na dvě stovky koní. Zázemí by pro ně mělo být postaveno na parkovišti vedle libeňské haly.

„Budou tam postaveny mobilní stáje. Bude tam připravený stan pro opracoviště, kde se koně připravují na závody. Musíme být připraveni i na počasí, protože závody se konají v prosinci, kdy můžeme mít minus 15, plus 15,“ říká ředitelka závodu Klára Damborská.

O účast mezi 16 týmy v poslední zastávce světové série v parkurovém skákání bude bojovat i český tým Prague Lions, jehož členy jsou také dva Češi Aleš Opatrný a Anna Kellnerová. Jejich snaha odstartuje předposlední březnový víkend v Mexico City.