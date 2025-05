Dám si jedno až dvě pivka, jinak se ale soustředím na další závody, říká o oslavě mistr Evropy v kajak krosu

Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy v kajak krosu. Soutěží ve francouzském Vaires-sur-Marne procházel suverénním způsobem a dominanci stvrdil i v bitvě o zlato. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport popisoval, co pro něj znamená zisk první velké medaile na seniorské akci, ale také zda stihne před cestou na další závody alespoň krátkou oslavu. Od zpravodaje z místa Vaires-sur-Marne 19:37 18. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Krejčí na mistrovství Evropy slaví triumf v kajak krosu | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

Jakube, jaké to je být mistrem Evropy?

Ještě jsem to nezpracoval, ale je to skvělé. Bylo to moje první finále v kajak krosu a rovnou jsem tam bouchnul medaili. Je vidět, že soustředění, které jsme absolvovali v zimě, k něčemu bylo a vyplatilo se.

Ve všech jízdách kromě semifinále jste závodil stylem start cíl a soupeřům téměř nedal šanci. Jak jste to vnímal?

Věděl jsem, že start bude rozhodovat. Jsem rád, že se mi povedl kajak kros individuál sjet tak dobře a mohl jsem si vybírat pozice. Prostřední místa byla rychlejší a člověk tam chytal proud, což bylo zásadní.

V kvalifikaci, kde už šlo o medaile, vám to uniklo o devatenáct setin. Dokázal jste to hodit za hlavu a soustředit se na vyřazovací jízdy?

Nechal jsem to za sebou, protože mi přišlo, že rozjížďky jsou daleko důležitější. Je to olympijská disciplína, přece jen kajak kros individuál není olympijská disciplína, ale medaile by byla samozřejmě krásná. Tohle pro mě bylo nicméně důležitější.

Na kolik jste se během zimního soustředění věnovali kajak krosu na úkor vodního slalomu?

Tento rok jsme si dvě disciplíny rozdělili. Absolvovali jsme čtrnáctidenní soustředění na Réunionu, kde jsme se věnovali právě jen kajak krosu. Poté jsme měli další soustředění, kde jsme se zaměřili jen na slalom. Dali jsme tomu hodně a vypilovali techniku.

Ve vodním slalomu jste se nedostal ani do semifinálového programu, tak jak jste vytěsňoval zklamání?

Podle mě jsem to úplně nevytěsnil. Slalom má u mě v srdci speciální místo, vyrůstal jsem na něm a hodně mě to baví. Snad to zúročím v dalších závodech a věřím, že se nyní jen jednalo o nešťastnou náhodu, kdy se mi nepodařilo dostat do jedné z branek a vypadl jsem v kvalifikaci. Snad ještě kvality ve slalomu předvedu.

Po závodě je na programu slavnostní vyhlášení a poté přesun na letiště. Stihnete alespoň krátkou oslavu?

Jedno nebo dvě piva tam určitě padnou. Jinak ale nic speciálního. Čeká nás další soustředění a následná příprava na tři zastávky Světového poháru. Chci se na to plně soustředit a předvést podobně dobré výkony jako nyní ve Francii.

Vzhledem k tomu, že se letošní mistrovství světa koná v Austrálii, tak vás čeká hodně cestování mimo domov. Na jaké závody se těšíte nejvíc?

Těším se na jakýkoli strávený čas na vodě. Naplňuje mě to, těším se na každý závod a vrcholem určitě bude mistrovství světa.