,Není to málo, ale uvidíme,‘ Plavec Gracík láme juniorské rekordy a těší se na přechod mezi dospělé

Plavec Daniel Gracík dokazuje, že po letní sezóně, ve které vybojoval stříbra na světovém juniorském šampionátu a stal se mistrem Evropy, neztrácí formu ani v krátkém bazénu. Na Plzeňských sprintech překonal ve dvou dnech hned dva české rekordy. Plzeň 13:21 16. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Gracík (uprostřed) na snímku z evropského šampionátu juniorů | Zdroj: Profimedia

Plavec Daniel Gracík dokazuje, že v budoucnosti by se na něj Česká republika mohla spoléhat. Nejlepší juniorské časy pokořil mistr Evropy na velmi silně obsazených Plzeňských sprintech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotil svůj víkend ve znamení rekordů český plavec Daniel Gracík

První rekord pokořil Daniel Gracík na trati 100 metrů volným způsobem. Tato trať není úplně jeho specialitou a tak vše nasvědčovalo, že dobrou formu přetaví i v národní juniorské maximum v disciplíně 50 metrů motýlkem.

Právě v tomto plaveckém způsobu pardubický plavec dominuje. „Nevím, jestli jsem to čekal, nebo ne. Prostě jsem přišel, plaval a uvidíme, jak to bude dál,“ říká skromně juniorský vicemistr světa a mistr Evropy Daniel Gracík.

Přestup mezi elitu

Brzy ho čeká přechod do elitní dospělé kategorie. Už tak přemýšlí i o světovém prosincovém šampionátu v Austrálii. Zároveň si uvědomuje, jak je přestup mezi nejlepší muže velmi obtížný.

„Přece jen ty limity jsou těžké, náročné. Myslím, že na padesátce motýlkem to mám 22,91 což je ještě půlvteřina. Není to málo a uvidíme, jak to vyjde,“ přemýšlí nadějný plavec.

Gracíkovi může pomoci k výkonnostnímu růstu i velmi silná pardubická generace. V tamním klubu trénuje i někdejší juniorský vicemistr světa a český rekordman ve znakařských tratích Jan Čejka.

„Určitě na tréninky je dobré mít někoho, s kým se můžu tahat, jako je třeba Čejky. Jsme velký kamarádi, můžeme spolu trénovat a říct si co chceme. Nicméně v závodě je to vždycky na mě.“ Dodává s úsměvem nová tvář českého plavání Daniel Gracík.