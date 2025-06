Je to něco úžasného, co Adam předvádí, cení výsledky Kopeckého na mistrovství světa judistů Krpálek

David Klammert a Adam Kopecký předvedli na mistrovství světa v Budapešti, že se mohou měřit s těmi nejlepšími v hmotnostní kategorii do 90 kilogramů. Oba dokázali porazit judisty z první světové desítky, a i když z toho nebyla nakonec medaile, deváté, respektive sedmé místo je pro ně velmi dobrým výsledkem. Budapešť 9:30 18. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: Profimedia

České judo má další naději pro budoucnost. Na mistrovství světa se dařilo nejen Adamovi Kopeckému, ale i Davidu Klammertovi.

„Chvíli vypadali jako k nezastavení, když se nám podařilo vyhrát pět zápasů v řadě a pak až přišla první porážka. Na mistrovství světa je každý zápas 50 na 50 a je strašně cenný. Když se podaří dva tři za sebou na jednom turnaji, tak je to velký úspěch,“ říká reprezentační trenér Václav Sedmidubský.

Klammert zdolal níže v žebříčku postaveného Fina Artira Kanevetse, ale pak přepral nasazenou sedmičku Srba Nemanju Majdova. Kopecký porazil tři soupeře a všechny z vyšších pater světového rankingu, Bulhara Ivalja Ivanova, Korejce Kima, a hlavně světovou trojku Brazilce Rafaela Maceda

„Co se týče těch velkých jmen, co porazili, tak David Klammert to říkal, že když Adam přejde do devadesátky, tak máme obrovskou šanci se spolu potáhnout a to funguje. Když vidí jeden, že to jde, tak druhý to chce dát taky,“ dodává trenér Sedmidubský.

„Musím říct, že je to něco úžasného, co Adam poslední dva měsíce předvádí. Co přešel do váhové kategorie do 90 kilogramů, tak je na něm vidět obrovská chuť ukázat, že chce patřit mezi světovou špičku,“ navazuje na Václava Sedmidubského Lukáš Krpálek.

„Už se mu podařilo porazit spoustu lidí z první dvacítky, dokonce porazil světovou trojku Brazilce Maceda a to je pan judista, který má judo opravdu nádherné. To, že ho dokázal porazit, tak ukázal, že mezi špičku rozhodně patří,“ dodává Krpálek, který přímo v hledišti sledoval oba své nejen reprezentační, ale i tréninkové kolegy.

Jak zmínil Lukáš Krpálek, u Adama Kopeckého je úspěch o to cennější, že do váhy do 90 kilogramů přestoupil teprve před dvěma měsíci. Otázkou tak je, jak bude v této kategorii pokračovat.

„Přijde krátká pauza, odpočinek, během léta bude tvrdá příprava, na kterou se fakt těším, protože to je to, co potřebuji k tomu, abych dělal ty výsledky. Jsem asi trochu masochista, baví mě dřít, zlepšovat se a sám sebe hecovat,“ vysvětluje Adam Kopecký, který má při dřině usnadněnou pozici.

Do posilovny totiž chodí s Lukášem Krpálkem a snaží se mu vyrovnat. Český dvojnásobný mistr světa se teď ale už soustředí na svůj dvanáctý start na mistrovství světa a možná ho ve čtvrtek k zisku už šesté medaile dožene i podpora z hlediště od Adama Kopeckého.