‚Lepší mířit do nebes a netrefit se.‘ Judista Klammert touží po medaili z velké akce, k tomu trénuje i děti

Má za sebou několik mistrovství světa i olympijské hry – na velký výsledek ale judista David Klammert čeká. Pokusí se o něj teď na světovém šampionátu v katarském Dauhá.

„Je lepší mířit do nebes a netrefit se, než mířit na kopu hnoje a trefit se. Občas si člověk klade vysoké cíle a může se stát, že se nikdy nesplní, ale díky tomu, že si je kladete, tak můžete dojít dál,“ říká pro Radiožurnál Sport Klammert.

Založením je bojovník – ve sportu, a přeneseně i v životě. Dlouze dokáže mluvit o tom, že pokud prohrajete, musíte se pokusit znovu, a že touha nevzdat se ukazuje i na charakter člověka.

„Netajím se tím, že mým cílem je dovézt medaili z vrcholné seniorské akce, což se mi zatím vyhýbá,“ komentuje své snažení devětadvacetiletý judista a doufá, že teď v Dauhá by mohl roky dřiny konečně proměnit v nějaký extra výsledek z mistrovství světa. Mezi elitou se zatím česká výprava v Kataru – pokud jde o umístění – neprosadila.

„Nejlepší by pro nás všechny bylo, kdybychom pokaždé odjížděli s medailemi a byli jsme frajeři, ale je to mistrovství světa. Kdybychom chtěli jen medaile, tak můžeme objíždět evropské poháry a věřím, že bychom je měli často. Chceme se dostat na olympiádu, chceme být co nejúspěšnější a jiné cesty nevedou, než se utkávat s těmi nejlepšími,“ dodal.

Připravuje děti

David Klammert se s nimi dál pere, ale už se věnuje také trénování dětí – v rozmezí 6 až 15 let – a jeho primárním cílem není výroba judistických šampionů

„Mám takové spíš hobíky. Moje zpráva, co chci předat, je hlavně, aby byli co nejšikovnější a nejsprávnější. Vím, že mě za to může někdo kárat, protože by řekl, že z těch 60 dětí, co mám, bych se měl zaměřit na jednoho a udělat z něj mistra republiky, ale já to beru tak, že jim chci dát do života co nejvíc,“ popsal.

A David Klammert tohle nevztahuje jen ke sportu, ale ke všem činnostem, které děti baví.