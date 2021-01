Střílí v mrazu, cvičí přes internet. Kostelecký zažívá neobvyklou přípravu na šestou olympiádu

V mrazech se na olympiádu ještě nepřipravoval. V době koronavirové ale i David Kostelecký improvizuje. Místo teplých krajů trénuje olympijský vítěz ve sportovní střelbě dál doma v Holasicích u Brna. Jedna z tváří Olympijského roku Radiožurnálu musela přípravu přizpůsobit v mnoha ohledech. Brno 14:21 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní střelec David Kostelecký na olympiádě v Riu | Foto: Edgard Garrido | Zdroj: Reuters

Do posilovny byl zvyklý chodit i několikrát týdně. Jenže malé fitness centrum nedaleko centra Brna, ve kterém byl David Kostelecký štamgastem a dřel v něm pod vedením tamního trenéra, je teď stejně jako ostatní zavřené.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sportovní střelec David Kostelecký zažívá neobvyklou přípravu na šestou olympiádu. Více v příspěvku Jana Suchana

„Ač to nevypadá, tak člověk musí při střelbě zapojit celé tělo. Od kotníků až nahoru. Asi není úplně důvod, aby byl člověk kulturista, spíš aby byl funkční, kompaktní a zpevněný. Má to vliv na přesnost pohybu a výstřelu,“ vysvětlil Kostelecký Radiožurnálu.

Český reprezentant si momentálně musí poradit jinak, protože není možné se kondici několik měsíců nevěnovat.

„Dvakrát týdně cvičím přes Zoom s kamarádem, se kterým normálně chodívám do posilovny. Děláme třeba speciální cviky na balanc. Pak mám doma běhací pás a veslovací trenažér, takže po této stránce nestrádám,“ řekl v rozhovoru přes internetovou aplikaci Zoom, kterou v době zavřených posiloven používá i pro spojení se svým trenérem. A vlastně díky tomu šetří čas.

„Nemusím cestovat do fitka, doma to odcvičím třeba za hodinu a můžu se jít vysprchovat. Snažím se v tom vidět výhody, ale raději bych cvičil s někým, chybí mi ten kontakt.“ Kromě fyzické přípravy se ale musí pochopitelně věnovat i samotné střelbě.

„Když je počasí, tak si jednou dvakrát týdně zastřílím. Ne nějaké velké dávky, protože tréninky probíhají v minusových teplotách, což není ideální. Ale dny jsou jinak všechny stejné, takže na střelnici je to taková ozdravovna. Zatopím si v krbu, odstřílím si… na duševní zdraví je to super,“ popsal svůj tréninkový proces.

Nebýt pandemie, trávil by David Kostelecký zimu z velké části v teple na soustředěních a závodech třeba v severní Africe nebo na Blízkém východě. Měl by program jasně rozplánovaný po dnech až do olympijských her, jenže teď se o spoustě položek v kalendáři dá mluvit jen v podmiňovacím způsobu.

„Teď čekáme, improvizujeme. Myslím si, že je potřeba zachovat chladnou hlavu, protože nikdo se nepřipravuje podle svých plánů. Jsme na tom všichni stejně. Jsou to věci, které neovlivním, tak nemá význam je řešit,“ dodal Kostelecký, který věří, že se v létě dočká svého šestého startu na olympijských hrách.