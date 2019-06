Čeští sportovci získali historicky první zlatou medaili na Evropských hrách. V běloruském Minsku se o ni postaral čtyřiačtyřicetiletý střelec David Kostelecký, který ovládl trap a zajistil tak pro českou republiku v této disciplíně účast na olympijských hrách v Tokiu. Další český zástupce Jiří Lipták skončil čtvrtý. Rozhovor Minsk 20:16 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Kostelecký. | Zdroj: ČTK/ČOV/Václav Pancer

Máte zlato z Evropských her. Jak vám to zní?

Jsem rád, že se to povedlo a že mám ve sbírce tuhle medaili, která mi chyběla. Jinak je mám ze všech soutěží, co absolvujeme. Jsem rád, protože to byla možná jedna z posledních šancí ji získat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Byla to možná jedna z posledních šancí ji získat, těší Kosteleckého zlatá medaile z Evropských her

Před odletem do Minsku jste říkal, že neletíte jako nějaké želízko v ohni. Jak to, že vám to tu tak sedlo?

Někdy to tak je. Říkal jsem to tak, jak jsem to cítil. Nestřílel jsem dobře, ani minulou sezonu jsem neměl úplně dobrou, ale snažil jsem se na tom pracovat a věřil jsem, že to přijde, ale nevěřil jsem, že tady. Střelnice mi tady úplně nesedí a je pro mě zázrakem, že se to povedlo.

Je pro vás zlatá medaile o to cennější, že jste vybojoval pro Česko místo na olympijských hrách v Tokiu?

Je to skvělý bonus. Náš střelecký sport to potřebuje, abychom tam měli co nejvyšší účast, protože nám kritéria ztěžují a ztěžují. Při naší základně je to vždycky malý zázrak, že se to povede. Musím poděkovat i Českému olympijskému výboru a Českému střeleckému svazu, protože udělaly maximum. Měli jsme tady svoji munici, kterou nám i přes všechny problémy, které pořadatelé dělali, dovezli. Bylo to klíčové, protože tu byly tvrdé terče a prodávali tu jen jeden druh nábojů, se kterým bychom určitě nebyli konkurenceschopní.

V kvalifikaci jste obsadil třetí místo. Věřil jste, že by to mohlo dopadnout dobře i ve finále?

Poslední dvě nebo tři finále, která jsem absolvoval, jsem nestřílel dobře. I když jsem měl třeba dobrý nástřel, tak jsem to ve finále pokazil. Takže jsem tam nešel s žádným pocitem a jen jsem čekal, co bude.

Kostelecký vybojoval v trapu pro Česko první zlato z Evropských her, Lipták skončil čtvrtý Číst článek

Při jedné střele, která vám nakonec nebyla uznána, jste něco řešil s rozhodčími. O co šlo a co vám říkali?

V pravidlech je, že když vám terč zapráší, tak je to zásah. Jednoznačně mi zaprášil. Nejsme zvyklý se hádat, abych si vyhádal body, to jsme viděli u kolegy z Ruska, který to dělá stabilně. Byla to jednoznačná křivda. Říkali mi, že i Italovi takhle ubrali, ale to se nemůže stát. Jsou to profesionálové a vezměte si, že vám ovlivní celý život. Ten terč mohl rozhodnout o tom, že bych byl druhý a nemusel bych získat tu kvótu. On vám pak někde u kafe řekne, že se omlouvá a že za to nemůže. My se s tím chlapíkem i známe, takže jsem mu řekl i něco sprostého. Ještě mu něco řeknu.

Co jste říkal na podmínky na střelnici? Poměrně hodně svítilo sluníčko.

Sluníčko je dobré, protože terče jsou dobře vidět. Ve finále, když se začne střílet třeba v pět hodin, tak už ho máte na straně, takže byly třeba hůř vidět. Mohlo to být horší. Kdyby bylo pod mrakem jako včera, bylo by finále takhle večer asi horší.

První zlatá medaile pro Česko na Evropských hrách, to je určitě důvod k oslavě. Budete slavit?

To jsem ani nevěděl, že to takhle je. Slavit nemůžeme, zítra střílíme s našimi juniorkami mixy, takže to musíme brát zodpovědně, abychom jim tu soutěž pomohli zvládnout. Něco vymyslíme, ale něco malého.