Na olympiádě byl pětkrát a rád by jel i do Tokia. ‚Moc míst nezbývá,‘ popisuje střelec Kostelecký

Olympiádu v Pekingu vyhrál, naposledy v Riu mu medaile těsně unikla. Na příští hry v Tokiu by se ale sportovní střelec David Kostelecký vůbec nemusel dostat. Účastnických míst v disciplíně trap totiž ubylo a z osmi akcí, na kterých mohl český reprezentant jedno vybojovat, už zbývá jen polovina. Praha 17:09 11. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní střelec David Kostelecký na olympiádě v Riu | Foto: Edgard Garrido | Zdroj: Reuters

Svůj sport má David Kostelecký stále rád, dává mu pořád hodně a olympijské hry ho pochopitelně lákají, ale na druhou stranu se případnou neúčastí nehodlá stresovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na olympijských hrách byl pětkrát, rád by se podíval i do Tokia, ale když se to Davidu Kosteleckému nepovede, tak se prý svět nezboří. Více si poslechněte v reportáži Jana Suchana

„Mám 44 let, takže už to beru všechno jinak. Zažil jsem pět olympiád, takže se samozřejmě snažím naplno, ale beru to úplně jinak. Jsem rád za každý závod, který absolvuju na téhle úrovni a buďto to vyjde, nebo nevyjde. Samozřejmě jsem zažil, že jsem na olympiádu nejel. Nic se nestalo, nezboří se svět, pokud se to nepovede,“ řekl Radiožurnálu Kostelecký.

A není to varianta, kterou by se dalo jednoduše vyloučit s tím, že dřív nebo později si takový šampion jako Kostelecký olympijské hry vystřílí. Ze zbývajících účastnických míst jsou už jen čtyři vyhrazená vyloženě pro Evropany, a o pouhá dvě další můžou závodníci ze starého kontinentu zabojovat s ostatními.

„Ty počty jdou rapidně dolů oproti tomu, co jsem znal před deseti lety. Když jsme to získávali, tak postupový klíč byl úplně jiný. O to je to složitější. Uvidíme,“ popsal olympijský vítěz.

Česko vyšle na Evropské hry 117 sportovců, nechybí olympijští vítězové Krpálek a Kostelecký Číst článek

Navíc špička disciplíny trap je velmi široká, což můžeme doložit výsledky letošních Světových pohárů. Jen tři střelci dokázali zopakovat svou finálovou účast, jinak se kolem nich protočila jména různých střelců z různých kontinentů i zemí. Po zkratce CZE byste ale pátrali marně.

„Je to sport. Nevím, co mám na to odpovědět. Snažíme se naplno. Jedna sezona je taková, už jsem nestřílel úplně dobře loni, takže letos se v tom hledáme a budeme doufat, že to přijde,“ dodal Kostelecký.

Tu nejbližší možnost budou mít čeští sportovní střelci včetně olympijského vítěze Davida Kosteleckého na Evropských hrách, pro které teď nafasovali olympijské oblečení, ve kterém do Minsku příští týden odletí.