‚Měl jsem problémy uzvednout flintu.‘ Střelec Kostelecký má zlatého stafylokoka a boreliózu

„Mám zlatého stafylokoka a týden na to mi ještě vylezly pozitivní výsledky na boreliózu,“ popsal Kostelecký Radiožurnálu.

Návštěvy nemocnic a polykání prášků David Kostelecký v oblibě nemá, a tak ze začátku v srpnu svým potížím nepřikládal velkou váhu, v podstatě si jen zalezl do postele a snažil se vyležet.

„Měl jsem horečky a bolely mě klouby. Byly to takové ty stavy, když se člověk skoro nemůže pohnout a nemůže vstát z postele – ale zase aby to nevypadalo, že jsem byl úplně mrtvola. Příznaky vypadaly na klasickou virózu, ale pak to neodcházelo a trvalo to déle, takže jsem věděl, že jsem něco chytil v letadle nebo v autobuse. Proto jsem navštívil pana doktora a začali jsme to řešit,“ popsal Kostelecký.

Mezitím ale musel čtyřiačtyřicetiletý reprezentant vzdát zářijový evropský šampionát v italském Lonatu, nemoc mu prostě nedovolila závod dokončit.

„Měl jsem problém ‚uzvednout‘ flintu a o koncentraci se nemusíme bavit vůbec,“ vysvětloval Kostelecký.

Směrem k olympiádě by to ale podle něj problém být neměl. „Je to skoro za rok, takže budeme určitě schopni to vyřešit. Vůbec to nepovažuji za překážku. Když to člověk podcení a je to v dalších stadiích, tak to problém může být. Ale myslím si, že to mám někde na začátku a v nějakých běžných normách,“ řekl na závěr.

A tak sportovní střelec David Kostelecký věří, že po sérii vyšetření ho čekají maximálně antibiotika a po několika týdnech v úsporném režimu se bude moct nejpozději od listopadu připravovat na novou, olympijskou sezonu.