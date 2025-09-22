‚Je to masakr.‘ Nevidomý plavec Kratochvíl má druhé zlato z mistrovství světa

Nevidomý plavec David Kratochvíl proměnil i svůj druhý start na letošním mistrovství světa v Singapuru ve vítězství. Po nedělním titulu na kraulové padesátce dnes získal zlato na 100 metrů motýlek. Do finále se v dnešním programu MS v paraplavání prosadili také Alexandra Borská a Arnošt Petráček.

Český nevidomý plavec David Kratochvíl (archivní foto)

Český nevidomý plavec David Kratochvíl (archivní foto) | Foto: Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters

Majitel kompletní sady medailí z loňské paralympiády Kratochvíl už v polovině finále motýlkářské padesátky vedl a nakonec náskok před druhým Brazilcem Thomazem Rochou Materou navýšil až na 1,70 sekundy. Výkonem 1:00,83 zaostal jen o 17 setin sekundy za světovým rekordem Ukrajince Danyla Čufarova z roku 2023.

„Je to neskutečné! Plaval jsem, jak jsem nejlíp mohl. Poradil mi trenér (Petr Thiel) od začátku, že mám jet nohama, což jsem, myslím, splnil. Sice posledních 25 metrů už jsem fakt nemohl, už to bolelo, ale doplaval jsem to,“ popsal Kratochvíl.

Všechno vyšlo, obrátka vyšla skvěle, dohmat vyšel skvěle. Takže za mě bylo všechno perfektní. Nevěřil jsem, že poplavu pod 1:02 a je to pod 1:01, takže je to masakr,“ radoval se Kratochvíl, pro něhož je to už třetí světové zlato. V Singapuru plánuje startovat v sedmi disciplínách.

Sedmnáctiletá Borská obsadila ve třídě S8 šesté místo v závodě na 100 metrů znak. Čtyřiatřicetiletý Petráček, trojnásobný paralympijský medailista, byl osmý ve finále závodu na 100 metrů volný způsob třídy S4.

