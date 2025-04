Parasportovcem roku je nevidomý plavec Kratochvíl. Z Paříže dovezl zlato, stříbro i bronz

Parasportovcem uplynulého roku se stal nevidomý plavec David Kratochvíl, který loni v létě v Paříži na paralympijských hrách získal v pouhých 16 letech kompletní sbírku medailí. V anketě obhájil prvenství. Český paralympijský výbor ceny předal na středečním galavečeru v Clarion Congress Hotelu Prague. Praha 20:42 16. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český plavec David Kratochvíl slaví paralympijskou medaili ze závodu na 400 metrů volným způsobem | Foto: Ian Rice | Zdroj: AFP / Profimedia

Zatímco loni Kratochvíl triumf v anketě nečekal, nyní před vyhlášením tušil, že uspěje. „Upřímně jsem si nebyl úplně jistý, jestli vážně vyhraju, ale nějaký hlásek mi říkal, že po třech medailích z Paříže by se to mohlo podařit. A jsem moc rád, že to tak bylo, strašně jsem si to na pódiu při vyhlášení užil,“ uvedl plavec v tiskové zprávě.

Hvězda českého parasportu má za sebou vydařený rok. Kromě tří paralympijských medailí - zlata na 400 metrů volný způsob, stříbra na stovce znak a bronzu z polohového závodu na 200 metrů - má také pět cenných kovů z mistrovství Evropy včetně zlata na 100 metrů znak. Zaplaval i dva světové rekordy (50 a 200 m znak).

„Nebyl to vůbec špatný rok. Vždycky, když mi ho takhle někdo připomene, vrátí se mi všechny vzpomínky a emoce,“ doplnil Kratochvíl.

Dobyl Paříž a splnil si sen. Nevidomý plavec Kratochvíl na paralympiádě získal celou sbírku medailí Číst článek

V hlasování poroty složené z představitelů paralympijského výboru, sportovních organizací, trenérů, novinářů a dalších odborníků dostal 154 bodů, o 35 méně měla druhá lukostřelkyně Šárka Pultar Musilová. Třetí skončil stolní tenista Jiří Suchánek.

Kolektivem roku se díky bronzu z MS stala parahokejová reprezentace, která těsně porazila stříbrný lukostřelecký pár z Paříže Pultar Musilová, David Drahonínský. Cenu za mimořádný výkon převzal běžec na lyžích Miroslav Motejzík, který absolvoval 220 kilometrů dlouhou trať legendárního Nordenskiöldsloppetu coby první amputovaný závodník a dostal se tak do Guinnessovy knihy rekordů.