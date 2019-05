‚U dětí vyznáváme všestrannost.‘ David Svoboda zakládá sportovní základní školu

Hokejové semifinále českého týmu s Kanadou nevynechá ani David Svoboda, český moderní pětibojař a olympijský medailista z Londýna. Řekl to v pátečním pořadu Host Radiožurnálu Sport. Zimní sporty má rád a hokej v plné výzbroji si vyzkoušel na vysoké škole i amatérsky s kamarády na rybníku. Co plánuje po ukončení sportovní kariéry? Praha 14:27 24. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

David Svoboda před rokem a půl skončil sportovní kariéru a, jak přiznává, závody v moderním pětiboji mu nechybí. Ale jako divák se těší na finále světového poháru moderních pětibojařů v Praze.

„Přátel pětiboje je docela dost, když přijdou všichni, tak to bude možná několik tisíc lidí,“ říká s úsměvem.

A co dělá David Svoboda nyní? Nejvíce ho baví trenéřina na Dukle a s bratrem chtějí založit sportovní základní školu.

„Vyznáváme všestrannost hlavně u malých dětí, aby byly zdravé a šetřily čas, specializovat se mohou později,“ říká s tím, že sázejí na vlastní sportovní zkušenosti.

„S pomocí dalších profíku, kteří budou stejně nadšení jako my, by to mohlo vypadat docela zajímavě,“ popisuje.

Co všechno David Svoboda chystá do budoucna? A proč ho baví tanec?