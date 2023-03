‚Byla tam tma, nikde nic.‘ Vencl čeká na potvrzení světového rekordu, promluvil i o krvácení z nosu

Český freediver David Vencl přidal do své sbírky další rekord. Jako první člověk na svět se v zamrzlém jezeře ponořil bez neoprenu, na jeden nádech 52 metrů pod hladinu. Vencl pro Radiožurnál Sport popsal, jak jeho úspěšný pokus probíhal a na co si musel dát pozor. Sils im Engadin (Švýcarsko) 13:22 15. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ještě oficiální potvrzení rekordu a může se začít slavit | Zdroj: Reuters

„Byla tam tma. Je to tam jako v jakékoliv jiné vodě, nikde nic, žádný opěrný bod, co bych si tam mohl prohlédnout,“ popisuje Vencl, který se na hladinu vynořil s důkazem, že se opravdu ocitl v hloubce 52 metrů.

Poslechněte si, jak se Davidu Venclovi podařilo potopit do hloubky 52 metrů na jeden nádech a bez neoprenu

„Na konci nataženého lana mám takzvaný plate odtamtud tahám tag,“ vysvětlil Vencl, jak probíhá měření ponoru.

Takzvaný tag, neboli štítek si Vencl, jak sám říká, strčil do plavek, otočil se a mířil vzhůru. Cesta tam a zase zpátky mu trvala zhruba dvě minuty. Nahoře na něj čekala osuška, objektivy novinářů a zasloužený potlesk.

Krvavá radost

Čtyřicetiletý Vencl si na hladině zamrzlého švýcarského jezera Sils užíval ovace, ale taky plival krev.

„My freediveři to čas od času známe. Můžeme si v ponoru podráždit buď tracheu, nebo plíce. Zpravidla je to dané tím, že uděláme ve vodě nějakou technickou chybu.“

Ta voda měla v cílové hloubce 4 stupně a u hladiny jenom jeden. I s tím se ale Vencl vyrovnal a stal se světovým rekordmanem. Jestli se zapíše i do Guinessovy knihy rekordů Vencl zatím neví.

„Budeme čekat, jak se k tomu Guiness vyjádří a co si o tom pánové z Guinesse budou myslet a jestli to stojí za to, zapsat to do knihy.“

Pokud by se tak stalo, objevilo by se Venclovo jméno v knize rekordů už podruhé. Před dvěma lety totiž uplaval těsně pod ledem vzdálenost 81 metrů. Samozřejmě bez neoprénu a na jeden nádech.