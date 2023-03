‚Do hloubky se chodím ohřát,‘ vtipkuje freediver Vencl. Rekord v plavání pod ledem dal ‚na jistotu‘

Jan Železný, Jarmila Kratochvílová nebo rychlobruslařka Martina Sáblíková – to je jen letmý výčet českých sportovců, kteří drží světové rekordy. Ty se však dají sbírat také hluboko pod hladinou zamrzlého jezera. Důkazem je freediver David Vencl, jenž stanovil světový rekord v potápění do hloubky pod ledem. Jak ho napadlo potopit se do takové hloubky? A jak vnímá své srovnání s legendárním Wimem Hofem? Poslechněte si rozhovor z pořadu Na síti. Praha 12:42 27. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít A tady už má David Vencl důvod k radosti, i když jeho tvář zdobí i krev... | Zdroj: Reuters

Davide, ty jsi pokořil světový rekord v plavání pod ledem do hloubky. Překonal jsi hranici 52 metrů. Jak se teď cítíš?

Cítím se dobře a lehce unavený. Ale samozřejmě jako sportovec už jsem nedočkavý a už chci s klukama vyběhnout na hřiště a zahrát si basket a fotbal.

Těsně po doplavání oběhly internet fotky, jak kašleš krev. Tuším, že sis porušil průdušnici, tak jaká je rekonvalescence? Přece jenom sportovec, který se natrhne sval, také musí chvilku odpočívat. Jak to máš ty?

Je to v podstatě úplně stejné. To znamená, klasicky, když si člověk zvrtne kotník, tak bývá rekonvalescence šest týdnů a v tomto případě je to stejné.

Pro freedivera je to relativně, nechci říct úplně běžné zranění, ale zranění, které se nám čas od času stane. A v podstatě musím říct, že každému z nás už se něco takového stalo.

Bolí to?

Právě že to nebolí, což může být zase naopak problém. To může být problém, protože to není inervované, takže my jen cítíme tu krev. Potom samozřejmě analyzujeme, kde se to stalo, protože pro lékaře je velmi těžké identifikovat, kde ten problém je.

Vencl vyděsil přítomné krví v ústech, porušil si průdušnici | Zdroj: Reuters

Jak probíhá příprava na takový výkon? Četla jsem v nějakém rozhovoru, že ses připravoval půl roku.

V podstatě půl roku, protože pro mě jako pro freedivera je potopení do 50 metrů v pohodě. Jezdíme do bazénů, které jsou téměř takto hluboké, v Polsku Deep Spot nebo v Itálii Y-40.

Ale jsme hodně choulostiví právě na teplotu vody, takže v Itálii, když je teplota vody 32 až 34 stupňů, tak se potápíme bez neoprenu, ale v moři, když má 25 stupňů, tak jdeme vždycky v neoprenu.

Teplota vody vlastně určuje , jestli se dokážeme uvolnit. Čím je chladnější, tím jsou svaly ve větší tenzi, vyrábějí teplo a v tomto případě to komplikuje třeba i vyrovnávání tlaku v uších anebo i v plicích. Takže trénink je primárně zaměřený na adaptaci organismu na chlad. Abych se dokázal i v extrémně studené vodě nebo v tomto případě ledové vodě uvolnit.

Šestkrát větší tlak

Říkáš, že v těch tréninkových bazénech máte až 34 stupňů. To je pomalu vířivka. No a když je někde 25, že už je zima. Ale ty jsi byl přece pod ledem. Kolik stupňů bylo v těch 52 metrech?

Já s nadsázkou říkám, že se jdu dolů ohřát, protože dole jsem čtyři stupně, zatímco nahoře u toho ledu je nula až jeden stupeň. Rozdíl je v tlaku, tam dole je zhruba šestkrát větší než tady.

V únoru se Vencl zapsal do Guinessovy knihy, když uplaval přes 80 metrů pod ledem | Zdroj: Profimedia

Nicméně jsi překonal světový rekord...

Já to jenom lehce upřesním, já ho nepřekonal. On to předtím nikdo nikdy nedělal, takže já ho vytvořil. Nikdo to nikdy nezkusil, protože ti lidé nebyli dostatečně adaptovaní na chlad, a tudíž docházelo vlastně k těm zraněním.

Jak tě tedy napadlo ten rekord vytvořit?

To je vlastně příběh toho prvního rekordu, kdy jsem plaval pod ledem 81 metrů. Než mě napadlo udělat, tak jsem k tomu musel nějak dospět. Člověk musí přemýšlet, jaký rekord se dá vytvořit nebo překonat. A ve chvíli, kdy jsem vyplaval, tak se mi najednou v hlavě otevřelo, že by se dalo ještě zkusit toto a toto...

Rekord ‚na jistotu‘

Který z těch rekordů byl těžší?

Vždy je to o adaptaci na chlad. Já jsem schopen zaplavat přes 150 metrů, ale v tomto případě jsem si tu distanci zvolil výrazně nižší, vlastně jen tak, abych překonal dosavadní rekord. Když jsem to zaplaval, tak i diváci mi říkali, že jim připadalo, že to bylo až moc snadné.

Když někdy v tréninku překonám svůj osobní rekord, tak se vynořím a jsem opravdu unavený, tady jsem měl ještě velkou rezervu. Myslím si, že jsem měl na něco přes sto metrů. Navíc během covidu jsem ani nemohl trénovat, takže jsem zadržoval dech na balkoně.

Jak dlouho vydržíš pod vodou bez nádechu?

No, není to bez nádechu, já se nejdřív nadechnu. A pak už nedýchám. (smích) Ale osobní rekord mám 8 minut a 35 vteřin.

Samozřejmě za ideálních podmínek. Říkáme tomu statická apnoe, je to taková ta mrtvola. Při plavání jde hodně o efektivitu pohybu, kdy vytvořím nějakou energii, abych se posunul, a pak se zase chvilku nehýbu.

Podobné to bylo i teď u toho rekordu, kde jsem vlastně kopal nohama do 20 metrů a pak už jsem jen padal a vyrovnával tlak.

Po úspěšném pokusu o světový rekord nesmělo chybět ani šampaňské | Zdroj: Reuters

Když se vrátím ještě k tomu plavání pod ledem – co by se stalo, kdybys třeba po šedesáti metrech potřeboval vyplavat?

My jsme měli v ledu tzv. safety díry. Prvních 40 nebo 50 metrů jsme neměli žádnou, protože jsme věděli, že to není potřeba, ale měli jsme tam několik přístrojových potápěčů v neoprenech.

Navíc jsem tam měl značky pod každou dírou, abych věděl, kdy se můžu vynořit. Ale i kdyby tam ty díry nebyly, tak ti potápěči byli vždy nejdál dva tři metry ode mě, takže mě kdykoliv mohli chytit za ruku a dát mi dýchnout.

Jaké neuvěřitelné věci se dají dokázat dechovými cvičeními?

Například se velmi zklidnit, uvolnit. Některé nemoci se dokonce dají léčit jenom správným dýcháním. Já na kurzech vlastně učím lidi rozvíjet a posilovat nádechové a výdechové svaly a učím je dechové techniky, ať už na vybuzení, nebo zase naopak na zklidnění.

Poslechněte si celý rozhovor s freediverem Davidem Venclem v audiu výše.