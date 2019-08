Deblkajaku jsem čtvrté místo předpovídal, říká Šlouf. S oslavami postupu do Tokia raději počkal

Kajakář Radek Šlouf už před měsícem tušil, že by jeho snažení na deblu s českou jedničkou Josefem Dostálem mohlo dopadnout dobře. Doma předpovídal, že skončí na kilometru čtvrtí a zajistí Česku místo na olympijských hrách v Tokiu. Když se to v neděli na mistrovství světa opravdu povedlo, jejich nadšení neznalo hranic. Szeged (Maďarsko) 15:35 25. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Deblkajak Josef Dostál a Radek Šlouf na MS v Szegedu postup do Tokia | Zdroj: ASC Dukla - Ivana Roháčková

Někdejší mistr Evropy do 23 let Šlouf neprojevil jasnovidecké schopnosti poprvé. „Musím se zase pochválit, že mám super odhad. Před třemi lety, když jsem jezdil s Tomášem Veselým třiadvacítky, tak jsem říkal své přítelkyni: ‚To by bylo, kdybych se vrátil jako mistr světa.‘ A ono se to povedlo,“ řekl novinářům.

„Já už jí před měsícem řekl: ‚Hele, myslím, že medaili mít nebudeme, ale budeme čtvrtí.‘ A ono to prostě vyšlo.“

Jeho křik se nezačal areálem rozléhat hned za cílem, přišel až po pohledu na výsledkovou tabuli, kde svítil český deblkajak na čtvrtém místě. „Radši jsem čekal na tabuli, protože spustit tady radostný řev a pak se dozvědět, že jsme třeba sedmí, to by se mi úplně nelíbilo,“ uvedl.

Posádka deblkajaku Josef Dostál s Radkem Šloufem | Zdroj: ASC Dukla - Ivana Roháčková

Dostál si byl prakticky hned jistý, že postup na olympiádu klapl. „Já si myslel, když jsme projeli cílem, že jsme asi pátí, že jsme předjeli ty Italy ve finiši. Tak jsem si říkal, že tam asi teda jsme, pak mě Radek trošku znervózněl. Čtvrtý místo je nakonec hezký,“ pochvaloval si.

Nelitoval, že dojeli jen 23 setin od medaile. „Vůbec mě to nemrzí. Poprvé od roku 2014 mám jen jednu medaili z mistrovství světa. Dnes je bramborová, to se počítá aspoň za půlku, s tím, že jsme vyjeli i to druhé olympijské místo,“ vykládal kajakář, který se sobotním stříbrem na kilometru postaral o jedinou českou medaili na tomto šampionátu.

Útok v závěru

Ve finále moc neriskovali, útočili v závěru. „Věděl jsem, že závod bude hodně dlouhý, proto jsem to rozjel pomaleji. Jeli jsme takticky, najeli jsme Němcům na vlnu, chvilku nám tam trochu pomohla. Jel jsem to tak, abychom si opravdu zkusili jet šesté místo,“ popisoval Dostál. Právě šestá příčka jako poslední zajišťovala přímý postup na OH.

Šloufovi se vyplatilo, že loni přestoupil k Dostálovi do skupiny trenéra Karla Leštiny. „Potřeboval jsem to, výsledek to ukazuje jednoznačně. Na druhou stranu jsem odešel od Honzy Součka, ale bez něj bych nikdy nebyl v Dukle. Možná bych už v seniorech ani tu kanoistiku nedělal. Dostal mě někam a já pak potřeboval postrčit a nový impulz, a to mi dal Karel a Pepa,“ popisoval.

Dostál měl zase šťastnou ruku při volbě parťáka, když se rozhodl i pro deblkajak. Už na podzim se mu líbilo, jak se Šlouf přizpůsobil technice, kterou Leština svým svěřencům ordinuje.

„Radek se relativně rychle naučil jezdit to, co jezdíme v naší skupině. Když jsme na jaře začali jezdit první tréninky, tak zepředu nebylo vůbec vidět, že tam Radek je, jak jel stejně. A zezadu vypadal jako moje zmenšenina,“ vyprávěl trojnásobný olympijský medailista.

Šloufovi se na deblu dobře kopíruje Dostálův způsob záběru. „Já techniku, jakou jedu na deblkajaku, na singlu vůbec nedokážu jet. Jsou takové typy lidí, třeba podobný typ je Honza Štěrba. Na singlkajaku je víc problém se stabilitou, víc se tam řeší to kormidlo. V těch hromadných posádkách se tohle vůbec neřeší,“ vysvětlil.