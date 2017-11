Děda druhý na Tour de France, otec mistr světa. Mathieu van der Poel by rád titul z cyklokrosového ME v Táboře

Velkým favoritem mistrovství Evropy v cyklokrosu je dvaadvacetiletá nizozemská vycházející hvězda Mathieu van der Poel. Smysl pro bicykl zdědil nejen po tatínkovi Adri van der Poelovi, ale dokonce i po dědečkovi Raymondu Poulidorovi. Šampionát v cyklokrosu probíhá letos v jihočeském Táboře. Tábor 19:00 4. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrovství světa v cyklokrosu v Belgickém Zolderu (ilustrační foto) | Foto: Reuters

Kdo jiný by dokázal ohodnotit kvality nizozemského cyklokrosařského dravce, než legendární osobnost tohoto sportu Čestmír Kalaš.

„Za prvé je to geneticky dané. Jeho děda byl Raymond Poulidor, hvězda, kterou všichni Francouzi milovali. V době Jacquese Anquetila byl věčně druhý na Tour de France. Táta je Adri van der Poel, pětkrát stříbrný a jednou zlatý na mistrovství světa, který se také o oba bratry stará,“ říká Kalaš.

Konktétně o staršího Davida a mladšího Mathieua. Právě pohled na jeho jízdu je pro odborníky i pro laiky pastvou pro oči. Podle Kalaše, ti, kteří do Tábora na závody kategorie Elite dorazí, si vychutnají jeho způsob jízdy.

„Úžasně elegantní způsob. On vylítne kopce, kde by každý jiný funěl. Jezdí trochu jako Radek Šimůnek starší. Všichni se na to s radostí dívali, protože to byla úžasná elegance a lehkost. I když je to ve skutečnosti hrozně těžký, tak sportovní fanoušci to tak milují,“ rozplývá se Čestmír Kalaš.

Na stadion ve sportovním areálu Komora už první den šampionátu dorazili fanoušci z mnoha míst nejen České republiky.

A že se opravdu Tábor zapsal na cyklokrosovou mapu světa jako město tomuto sportu zaslíbené, potvrzuje i Čestmír Kalaš.

„Bez nadsázky, když porovnávám kulturu přípravy šampionátů, tak si myslím, že se Tábor může rovnat těm nejlepším belgickým a holandským městům. Ve východní Evropě jsme určitě nejlepší,“ dodal Kalaš.

V nedělním programu mistrovství Evropy budou o medaile usilovat také závodníci české reprezentace. Podle vyjádření trenéra Petra Dlaska by byla spokojenost se ziskem dvou cenných kovů.