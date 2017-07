Denisa je hrdinka, podporují kolegové zraněnou závodnici. Orientačním běžcům útok na medaili nevyšel

Čeští orientační běžci nenaplnili ve sprinterské smíšené štafetě na Světových hrách medailové ambice. V deštivém závodě, který vedl prakticky celou dobu skrz vratislavskou zoologickou zahradu, patřili k favoritům, ale nakonec obsadili šesté místo. Vzhledem k zranění jedné členky a průběhu ale výsledek brali. Vratislav/Polsko 17:06 27. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zraněná Denisa Kosová si na prvním úseku obnovila svalové zranění | Zdroj: czechteam.info

Už pár kontrol po startu bylo bohužel jasné, že českému kvartetu Kosová, Petržela, Král, Janošíková neprší z mraků štěstí. Po prvním čtyřkilometrovém úseku byly ty tam naděje na zisk další české medaile na Světových hrách. I kvůli zranění, které si Denisa Kosová ve Vratislavi obnovila.

„Na jaře jsem měla rupturu na pravé noze a tím pádem jsem zřejmě dlouhodobou dlouhodobě přetěžovala, protože jsem pořád trénovala. Takže jsme si natáhla sval na levé noze. Při sprintu se hodně kličkovalo a na tu nohu byla velká zátěž,“ nedokázala v sílícím dešti skrýt slzy Denisa Kosová.

Navzdory zraněnému stehennímu svalu po jednom vynechaném závodu tady do štafety nastoupila. „Denča se zranila a běžela přes bolest. Pro nás je to hrdinka, že to vůbec zvládla. Vypadalo to, že vůbec nenastoupí, ale nakonec se zdravě naštvala a poslala to tam,“ utěšoval kolega ze štafety Vojtěch Král.

Vojtěch Král | Zdroj: czechteam.info

„Bohužel v téhle disciplíně je třeba zůstat v boji od začátku do konce. Jakmile vznikne ztráta, strašně těžko se to dobíhá, protože špička je hrozně vyrovnaná. Teď bojujeme tak o desáté místo,“ myslel si po svém druhém úseku Jan Petržela.

Volby tratě, dělení...

Ale mýlil se. Bronzový muž krátké trati ý Vojtěch Král je posunul na sedmou příčku, finišmenka Tereza Janošíková pak před cílem zasprintovala a předběhla domácí závodnici - takže z toho bylo nakonec šesté místo.

„Jsem maximálně spokojená. Víc už to vytáhnout asi nešlo a ten finiš klapl,“ těšilo nejmladší členku štafety Terezu Janošíkovou, která v 18 letech sbírala cenné zkušenosti.

I trať a hlavně prostředí české orientační běžce potěšily. „Bylo to krásné, přesně takové, jaké mají sprintové štafety být,“ chválil organizátory Jan Petržela.

„Byly tam volby i dělení. Hezky využili Zoo, takže to byl dobrý pocit, když člověk ví, že běží kolem pavilonu slonů. Postavili to moc hezky,“ doplňuje Tereza Janošíková.

Finišmenka Tereza Janošíková štafetu dotáhla na šesté místo | Zdroj: czechteam.info