Denver se po dramatické koncovce radoval z výhry nad Golden State, Jokić nasázel 35 bodů

Úřadující šampioni NBA z Denveru zdolali v napínavém středečním utkání basketbalisty Golden State 108:105 a jsou dál v čele soutěže. Uspěl také nejlepší tým Východní konference Philadelphia, která zdolala druhý 106:103 Boston, jenž po úvodních pěti výhrách v sezoně utrpěl druhou porážku za sebou. New York 9:36 9. listopadu 2023

Denver dovedl k vítězství nad Golden State Nikola Jokič, který nasbíral 35 bodů a 13 doskoků | Zdroj: Reuters

Denver dovedl k vítězství nad Golden State Nikola Jokić, který nasbíral 35 bodů a 13 doskoků. Na hřišti strávil 36 minut, protože náhradníkům Nuggets se nedařilo. Se svými protějšky prohráli 12:42.

„Naší lavičce to dneska nešlo. Mladí kluci asi nebyli nebyli na zápas dost dobře připravení. Stalo se to poprvé v sezoně a musíme se z toho poučit,“ řekl trenér Denveru Michael Malone, jehož tým vyhrál osmý zápas z dosavadních devíti.

Stephen Curry dal za hosty 23 bodů včetně šesti trojek. Oba týmy byly oslabeny. Denveru chyběl podruhé za sebou Jamal Murray kvůli svalovému zranění. Warriors hráli bez Draymonda Greena, jenž chyběl z osobních důvodů, a nemocného Garyho Paytona.

Philadelphia si ve šlágru proti Bostonu připsala šesté vítězství v řadě, prohrála jen úvodní zápas sezony s Milwaukee. Nejužitečnější hráč minulého ročníku Joel Embiid přispěl k výhře 27 body a 10 doskoky. Tyrese Maxey měl 25 bodů a devět asistencí.

„Máme nového kouče, nový systém, spoustu nových kluků. Snažíme se dostat všechny do tempa a uvidíme, co z toho bude,“ řekl Embiid. Nejlepším střelcem zápasu byl bostonský Kristaps Porzingis s 29 body.

Vynikající střelecký výkon předvedl Shai Gilgeous-Alexander, který 43 body pomohl Oklahoma City zdolat Cleveland 128:120. Pětadvacetiletý Kanaďan zůstal jen bod za svým kariérním maximem.

„Vím, co jsou moje silné stránky,“ komentoval fakt, že vystřelil pouze dvě trojky. „Cítil jsem se dobře a chtěl jsem hrát to, co umím, a zakončovat, jak mám,“ uvedl. Cleveland, který z osmi utkání vyhrál jen třikrát, vedl s 29 body Caris LeVert. Donovan Mitchell, který byl před zápasem nejlepším střelcem ligy, dal 20 bodů.

Denver v čele Západní konference odskočil Dallasu, který navzdory 31 bodům Luky Dončiće prohrál 116:127 s Torontem a má bilanci šest vítězství a dvě porážky. Kanadské mužstvo táhl Pascal Siakam, který si 31 body a 12 doskoky vytvořil sezonní maxima.

„V prvním poločase jsme měli jedenáct ztrát, spoustu košů jsme dostali z protiútoků,“ posteskl si kouč Dallasu Jason Kidd. „Když si míče nevážíte, jsou z toho brejky a jim to dneska vycházelo hodně,“ dodal.

Harden stále bez výhry

Ani ve druhém utkání v dresu Los Angeles Clippers nepoznal James Harden radost z vítězství. Jeho tým podlehl v Brooklynu 93:100, ačkoli první čtvrtinu vyhrál 21:13. Harden měl 12 bodů a osm doskoků. Paul George dal za hosty 24 bodů, vítězný celek se opíral o autora 21 bodů Lonnieho Walkera.

Chicago prohrálo s Phoenixem 115:116 po prodloužení, i když minutu před jeho koncem vedlo o čtyři body. Zápas rozhodl po zdvojení a přihrávce Kevina Duranta Jusuf Nurkič.

Suns, za které poprvé nastoupil Bradley Beal, vedli až o 18 bodů a mohli rozhodnout už s klaksonem základní hrací doby. Durant však minul. Nakonec zajistil hostům výhru Nurkič 7,3 sekundy před koncem prodloužení.

Bosenský pivot nasbíral 20 bodů, 17 doskoků a osm asistencí. Debutující Beal nastřílel 13 bodů. Grayson Allen přispěl k vítězství Suns 26 body včetně osmi trojek, Durant dal 25 bodů. Chicago táhl Nikola Vučević s 26 body.

Výsledky NBA: Brooklyn - LA Clippers 100:93, Charlotte - Washington 116:132, Chicago - Phoenix 115:116 po prodl., Dallas - Toronto 116:127, Denver - Golden State 108:105, Houston - LA Lakers 128:94, Indiana - Utah 134:118, Memphis - Miami 102:108, Milwaukee - Detroit 120:118, Minnesota - New Orleans 122:101, New York - San Antonio 126:105, Oklahoma City - Cleveland 128:120, Philadelphia - Boston 106:103, Sacramento - Portland 121:118 po prodl.