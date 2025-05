Denver postupuje do druhého kola play-off NBA, v rozhodujícím zápase vyřadili Clippers

Denver k vítězství dovedli Aaron Gordon s 22 body, Christian Braun zaznamenal 21 bodů a Nikola Jokič s bilancí 16 bodů, deseti doskoky a osmi asistencemi jen těsně nedosáhl na triple double. Za hosty dal 22 bodů Kawhi Leonard.

Nuggets první čtvrtinu prohráli o pět bodů, ale druhou a třetí v součtu ovládli 72:40. „V play off musí každý pozvednout svůj výkon. V útoku i obraně. Každý prostě musí nějak přispět a jsem rád, že se nám to dnes podařilo,“ uvedl Jokič.

„Nemyslím si, že by soupeř byl o 30 bodů lepší. Viděli jsme to v prvních šesti zápasech. Ale zaslouží si uznání. Měl skvělý přechod do útoku, dával jednoduché koše a proměňovali střely,“ uvedl Leonard, jehož celek vypadl v prvním kole play off potřetí za sebou.

„Měli jsme skvělý doskok a obranu. Díky tomu jsme měli spoustu příležitostí k protiútokům. Kluci se chopili příležitostí a spousta z nich se prosadila i bodově,“ pochvaloval si Jokič, který s Denverem získal titul v roce 2023.

Nyní je další překážkou Nuggets ve vyřazovací části favorizovaná Oklahoma. Denver měl v základní části bilanci 50 výher a 32 porážek, Thunder byli nejlepším týmem ligy, když získali 68 vítězství a prohráli jen 14 zápasů. V prvním kole play off si Oklahoma poradila 4:0 s Memphisem.