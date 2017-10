Desátý titul jako dárek pro trenéra. Volejbalistky Prostějova čeká poslední sezona s koučem Čadou

Volejbalistky Prostějova jsou největšími favoritkami dnes začínající extraligy. V domácí soutěži budou bojovat o desátý mistrovský titul v řadě. Zatím pokaždé u toho byl trenér Miroslav Čada, který povede hanácký tým i letos. Prostějov 10:27 14. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Čada sbírá s Prostějovem volejbalové tituly, letošní sezona prý bude jeho poslední | Foto: VK Prostějov | Zdroj: http://www.vkprostejov.cz/

„Trenér je pořád stejný. Za těch pět let, co jsem tady, se vůbec nemění. Je s ním hrozná sranda, dokáže ji udělat i z těžké situace, přenést stres do humoru. Umí i přitvrdit, takže přesně to, co potřebujeme,“ říká Radiožurnálu o trenérovi Miroslavu Čadovi libero prostějovského týmu Julie Kovářová.

Prostějovský volejbal má novou posilu. Ze zahraničí se vrací Helena Horká Číst článek

Spolu se svými spoluhráčkami mu ziskem desátého mistrovského titulu může dát dárek na závěr jeho volejbalové kariéry.

„Dárky jsme mu dávaly celou dobu. Nevím, jak to bere, ještě bude mít kulaté narozeniny, ale nevím, jestli je to jeho poslední sezona. Vždycky říká, že skončí, a pak zůstane, takže uvidíme, co bude dál,“ směje se volejbalistka.

Čtyřiašedesátiletý Miroslav Čada tvrdí, že tato sezona bude pro něj skutečně poslední. Jeho cíl v extralize je letos stejný jako v předcházejících letech, navíc završení úspěšné desítky českých titulů ho láká dvojnásob.

Tak to byla skutečně vydařená příprava: Prostějov - Rzeszów 3:1 a 2:3. Děkujeme KS Developres za dva špičkové zápasy a těšíme se do Polska! pic.twitter.com/7Rx4YG13Lw — VK AGEL Prostějov (@vk_agel) 17 September 2017

„Chtěl bych desátý titul do Prostějova přivést. Je to velké přání vedení, chtějí, aby družstvo došlo k vrcholu,“ vysvětluje kouč.

Našlápnuto k němu mají prostějovské volejbalistky velmi dobře. V přípravě porazily třeba francouzské Cannes i špičkové polské týmy.

„Myslím si, že máme velice dobře složené družstvo. Přišly hráčky, které už tu byly, se kterými jsem pracoval. Jsem přesvědčený o jejich kvalitě. V této fázi po vydařené přípravě se nám do sezony jde dobře,“ je spokojený Miroslav Čada.

Do extraligy Prostějov vstoupí v sobotu po páté hodině odpoledne ve Šternberku soubojem s domácím Sokolem, za týden jedou úřadující mistryně do Olomouce.