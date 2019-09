Pocta pro klubovou legendu. Silueta Dirka Nowitzkého bude zdobit palubovku Mavericks

Vyobrazení zachycuje Nowitzkého při pokusu o střelu ze záklonu po obrátce a odskoku z jedné nohy, kterou se proslavil.

„Myslím, že to tu ještě nebylo. Bude skvělé se na to při domácích zápasech dívat. Je to něco mimořádného, překvapilo mě to a je to pro mě čest,“ řekl jednačtyřicetiletý Nowitzki, který všech 21 sezon strávených v NBA odehrál za Dallas.

V roce 2007 byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy a o čtyři roky později dovedl Mavericks k dosud jedinému titulu.

Po minulé sezoně ukončil kariéru a jeho jméno by v brzké době měla také nést jedna z ulic v okolí haly. „Až jednou půjdu s dětmi na zápas a pojedeme po Nowitzki Way..., myslím, že nic lepšího být nemůže. Jsem vděčný, že se lidem líbilo, co jsem 21 let dělal,“ řekl Nowitzki.