Diváci bouřlivě skandovali a Perun zpíval, to si budu pamatovat dlouho, pochvaluje si Schweiner po bronzu

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner zakončili prestižní turnaj v Ostravě ziskem bronzových medailí, když ve dvou setech porazili Poláky Bartosze Losiaka s Michalem Brylem 23:21, 21:13. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal David Schweiner, že na neděli 1. června jen tak nezapomene, protože nečekal, že zažije takovou oslavu 31. narozenin. Rozhovor Ostrava 20:20 1. června 2025

Ondřej Perušič a David Schweiner se poprvé v historii rozloučili s ostravským turnajem vítězstvím. Davide, jaký to je pocit?

Určitě o dost lepší než opouštět turnaj s prohrou. Když už jsme nyní starší, tak si víc užíváme atmosféru. Dokážeme to víc ocenit, protože víme, že to není samozřejmé. Chci poděkovat organizátorům, Ostravě jako městu a Českému volejbalovému svazu, protože zde panuje skvělá atmosféra, kterou těžko srovnávat s jinými zahraničními akcemi. Klobouk dolů. Je to rarita.

Už v průběhu turnaje jste Davida chválil, tak jaká slova pro něj máte nyní po zápasu o bronz?

Mám jen slova chvály jako během celého turnaje. Odehrál to skvěle po všech stránkách - na bloku i v útoku. On byl do velké míry strůjcem našich vítězství, třeba proti Polákům, Nizozemcům nebo Katařanům, kteří hrají hodně razantně. Jsem rád, že si David vynikajícím výkonem nadělil hezký dárek k narozeninám.

Davide, jak prožíváte váš narozeninový den?

Běžně nedávám emoce moc najevo, ale prožívám to. Hodně to bylo zmixované tím, že jsme vyhráli. S Perunem jsme si to moc přáli, užil jsem si moc, že diváci skandovali a Perun zpíval. Budu si ten moment pamatovat určitě dlouho.

Ondřeji, jak vysoko řadíte zisk bronzu z ostravského turnaje, kde už jste třikrát zvládli vybojovat i stříbro?

Řadím ho hodně vysoko. Minimálně na úroveň stříbrných medailí. Před turnajem jsme nedisponovali úplně úžasnou formou a říkali si, že nevíme, jak to vůbec dopadne. Bronzová medaile na závěr je něco skvělého.