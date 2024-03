Diváci by o to neměli přijít, série bude dramatická, předpovídá prezident volejbalistů Kladna Fortuník

Zápasem pražských Lvů s Příbramí začalo semifinále volejbalové extraligy mužů. Kladno a České Budějovice se poprvé utkají v sobotu. Už před touto posledně jmenovanou sérií se na dálku hecují oba manažeři, ale společně také chystají akce pro fanoušky. Kladno/České Budějovice 15:42 29. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj Kladna s Českými Budějovicemi slibuje dramatickou bitvu | Foto: Petr Lundák / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Zápasem pražských Lvů s Příbramí odstartovalo semifinále play-off volejbalové extraligy mužů. Druhá dvojice Kladno a České Budějovice se poprvé utká v sobotu, ale na sérii se oba tábory připravují dlouho dopředu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co od semifinálové série očekávají manažeři Kladna a Českých Budějovic

„Semifinále je dlouho očekávané, protože jsme nebyli pět let v bojích o medaile,“ těší se prezident kladenského klubu Milan Fortuník.

Letadlem na Kladno?

První zápas se bude hrát na Bílou sobotu v Kladně, ale České Budějovice nechystají po vzoru hokejistů přesun letadlem.

„Myslím si, že linka na Kladno ještě nelétá. Pojedeme autobusem, pojedeme v plné síle,“ říká s úsměvem Fortuníkův českobudějovický protějšek Robert Mifka.

Oba manažeři se velmi dobře znají. Oba jsou původem nahrávači. Působili spolu před lety v ČZU Praha, tedy ve sportovním klubu při České zemědělské univerzitě, ale i na Kladně – Fortuník v roli trenéra a Mifka jako hráč. Nabízí se tak, jestli se na dálku před sérií trochu nepošťuchují.

„Ne, určitě ne. Byl bych v horší pozici, protože Milan toho má jako nahrávač za sebou podstatně víc, takže se na tenký led ani nepouštím,“ přiznává Mifka.

„Boban to udělal šikovně. Napsal naší generální manažerce mail, který mi náhodou poslal v kopii, kde na mě měl nějaké narážky,“ směje se Fortuník.

Jan Diviš | „Lvi Praha, Karlovarsko, Liberec nebo Kladno – všichni již trvale nabízejí podobné podmínky jako my. Je a bude stále těžší se udržet v čele tohoto pořadí. Pro samotný volejbal a jeho atraktivnost jenom dobře.“



ROZHOVOR ➡️ https://t.co/8kYe6YPmBq pic.twitter.com/z9ZlpLrX3A — VK Jihostroj České Budějovice (@VKJihostroj) March 12, 2024

Spolupráce soupeřů

Oba kluby spolu naopak výborně spolupracují. Poskytnou si vzájemně haly na trénink, vyměňují vstupenky pro příbuzné hráčů, chystají společně i propagaci na sociálních sítích.

„Mám dojem, že takhle by to mělo vypadat v každé sérii. Není to obvyklé a jsem rád, že s Budějovicemi, přestože oba chceme vyhrát, se to vyvíjí velmi dobrým směrem,“ těší šéfa Kladna. Jeho protějšek s ním souhlasí. „Jsem rád, že ačkoli jsme rivalové, dokážeme to držet stále v přátelské rovině,“ doplňuje Fortuníka Mifka.

Oba celky mají zahraniční trenéry a ze zahraničí je většina hráčů základních sestav. To vše slibuje obrovskou bitvu a volejbal té nejvyšší úrovně.

| Boj o finále extraligy zahájíme na hřišti Kladno volejbal cz ⚔️ Doma to společně rozjedeme 2. dubna!



VSTUPENKY NA SEMIFINÁLE ➡️ https://t.co/iyUcxMHX6o pic.twitter.com/59WbaCda6w — VK Jihostroj České Budějovice (@VKJihostroj) March 22, 2024

„Přestože třeba hned ta první utkání se hrají v okolí velikonočních svátků, stojí za to do haly přijít, ať už u nás, nebo v Budějovicích. Série bude dramatická, budou tam k vidění zajímavé věci. Diváci by o to neměli přijít,“ zve diváky Fortuník.

Série hraná na tři vítězná utkání začne v sobotu od 19 hodin v kladenské hale. Druhý zápas pak v úterý od šesti večer v Českých Budějovicích.