Do bývalého žulového lomu v Hřiměždicích se kvůli extrémním výškám sjíždí skokani z celého světa

Skoky do vody nemusejí být jen zábavou u bazénu. Profesionální sportovci v této disciplíně i závodí. Na přelomu července a srpna se pravidelně utkávají v Hřiměždicích na Příbramsku. Právě tamní areál bývalého žulového lomu tradičně hostí závody ve skocích do vody z extrémních výšek. Na soutěž se přitom připravují i několik měsíců. Hřiměždice (Příbram) 6:00 31. července 2017

„Během roku chodím trénovat do Podolí, kde mě trénuje Marian Gill, skvělý chlap, který trénuje děti a mě. Přes rok je příprava na klasickém bazéně,“ popisuje Radiožurnálu svou přípravu na letošní otevřené mistrovství České republiky v extrémních skocích do vody čtyřiadvacetiletá Petra Smolíková.

Na Highjumpu bude už po jedenácté, začínala tu se skoky z houpačky, pak přešla na větší výšky: „Jezdíme trénovat do Hřiměždic, kde se dá trénovat výška. V Čechách to moc nejde, ale kde se dá, tak to zkoušíme.“

Rozhovor probíhal na pražské náplavce u Výtoně, kde je železniční most. A jestli by si Petra Smolíková troufla skočit z mostu bez přípravy? „Mám pocit, že už jsme tady jednou tady skákali. Vím, že to má asi 13 až 14 metrů. Kdyby nejel parník, tak asi jo.“

Letos se přihlásil rekordní počet skokanů, nebude chybět špičkový český skokan Michal Navrátil, který na mistrovství světa získal stříbrnou medaili. Proč je o závody takový zájem, upřesňuje jeden z organizátorů Martin Zvoníček.

O bezpečnost je postaráno

„Je to okolo 50 skokanů. Možná je to tím, že bylo mistrovství světa v Maďarsku, předtím bylo mistrovství Evropy ve Švýcarsku. V termínu Highjumpu není žádný jiný světový závod, takže všichni jsou v Evropě a přijedou do Hřiměždic,“ popsal Zvoníček Radiožurnálu.

Protože jde o extrémní sport, musí pořadatelé dbát i na bezpečnost: „Samozřejmostí jsou i profesionální potápěči v lomu přím pod skokem,“ doplnil.

Highjump je oblíbený hlavně mezi mladými lidmi, řada z nich - povzbuzená pohledem na profesionální skokany - si chce skok do vody také zkusit. Jenže právě taková snaha může končit tragicky. Jak se nezranit, radí skokanka Petra Smolíková: „Podívat se, že ve vodě není žádný kámen. Doporučuji po nohách, být co nejpevnější.“

Výkony skokanů rozbouří hladinu hřimeždického lomu už v pátek 4. srpna.