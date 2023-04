Do play-off NBA se probojovaly Miami a Minnesota. Jokič se může potřetí stát nejužitečnějším hráčem

Basketbalisté Miami si vybojovali právo vyzvat v prvním kole play-off NBA jedničku Východní konference Milwaukee. Osmou příčku si zajistili vítězstvím 102:91 nad Chicagem v předkole. Uspěla také Minnesota, která v pátek přehrála Oklahoma City jednoznačně 120:95 a v prvním kole se postaví nejvýše nasazenému týmu Západní konference Denveru. Obě série startují v neděli. New York 11:34 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jimmy Butler z Miami | Zdroj: Reuters

Miami prohrávalo v polovině závěrečné čtvrtiny o šest bodů, nakonec ji ale ovládlo 35:23 a zvítězilo. K triumfu dovedla Heat především dvojice Jimmy Butler a Max Strus, kteří nasbírali shodně 31 bodů. Strus dal sedm trojek z 12 pokusů.

Chicago a Oklahoma City postoupily do dalšího souboje o play-off NBA. Zaskočily výše postavené týmy Číst článek

„Náš tým v letošní sezoně samozřejmě není dokonalý,“ řekl trenér Miami Erik Spoelstra, jehož celek uzavřel duel šňůrou 15:1. „Jedno vím ale jistě. Posledních 48 hodin bylo vidět, jak moc se chceme do play off dostat a mít příležitost se porvat o titul,“ dodal.

Bulls spoléhali na DeMara DeRozana s 26 body a devíti asistencemi, 16 bodů přidal Alex Caruso. Zach LaVine tentokrát zůstal na 15 bodech, když proměnil šest z 21 střel z pole.

„Jsme zklamaní. Když od září až do dubna do něčeho investujete tolik času, navíc se pořád zlepšujete, což bylo vidět po All Star Game, bylo by pěkné play off vybojovat. Jenže nestalo se,“ řekl trenér Billy Donovan. Heat začnou jako osmička Východní konference v neděli na palubovce Bucks.

Minnesota půjde na Denver

Daleko jednoznačnější průběh mělo utkání mezi Minnesotou a Oklahoma City, ve kterém domácí v jeden moment vedli až o 29 bodů. Do zápasu naskočilo na obou stranách 12 hráčů, oproti tomu Miami jich nasadilo jen osm. Lídrem Wolves byl Karl-Anthony Towns s 28 body a11 doskoky.

Sekundoval mu Rudy Gobert s 21 body a 10 doskočenými míči, který první utkání předkola vynechal poté, co v závěru základní části udeřil během oddechového času spoluhráče Kylea Andersona. Zraněného Jadena McDanielse, jenž si z frustrace zlomil ruku úderem o zeď, nahradil v základní pětce Nickeil Alexander-Walker.

„Bránil velmi dobře, my jsme mu navíc solidně vypomáhali. Shai se vůbec nedostal do rytmu,“ chválil kouč Chris Finch Walkera, který udržel soupeřovo eso a svého bratrance Shaie Gilgeous-Alexandera na 22 bodech při střelbě 5/19 z pole. Za Thunder přidali po 17 bodech Luguentz Dort a Jaden Williams.

Po zklamání z předkola, kdy proti Lakers trefil jen tři ze 17 střel, tentokrát Anthony Edwards dal 19 bodů a doskočil 10 míčů. Josh Giddey, hrdina předkola proti New Orleans s 31 body, naopak trefil dva ze 13 pokusů a zůstal na šesti bodech.

Nejužitečnější hráč NBA

Srbský basketbalista Nikola Jokič z Denveru může získat potřetí za sebou cenu pro nejužitečnějšího hráče NBA.

Spolu s ním jsou v tříčlenné nominaci stejně jako loni Joel Embiid z Philadelphie a Janis Adetokunbo z Milwaukee, který si ocenění vysloužil před Jokičem v letech 2019 a 2020. Vítěz bude vyhlášen začátkem příštího týdne.

Jokič dovedl Denver k prvnímu místu v Západní konferenci. V základní části měl průměry 24,5 bodu, 11,8 doskoku a 9,8 asistence. Milwaukee s Adetokunbem ovládlo Východní konferenci, řecký basketbalista nasbíral v průměru 31,1 bodu, 11,8 doskoku a 5,7 asistence. Embiid obhájil pozici nejlepšího ligového střelce s průměrem 33,1 bodu, k tomu přidal 10,2 doskoku a 4,2 asistence na zápas.

NBA MVP finalists have been announced



⭐️ Giannis Antetokounmpo

⭐️ Joel Embiid

⭐️ Nikola Jokic



Who's your pick? pic.twitter.com/FQnDBBqWtS — Bleacher Report (@BleacherReport) April 14, 2023

Předkolo play-off NBA:

Východní konference:

Miami - Chicago 102:91.

Západní konference:

Minnesota - Oklahoma City 120:95.