Dončić dirigoval výhru Los Angeles Lakers v play-off proti Minnesotě. Oklahoma znovu smetla Memphis

Los Angeles Lakers zvítězili v druhém utkání osmifinále play-off NBA doma nad Minnesotou 94:85 a srovnali tak sérii na 1:1 na zápasy. Hlavní postavou byl Luka Dončić, který zaznamenal 31 bodů, 12 doskoků a 9 asistencí a jen těsně mu tak unikl triple double. Naopak basketbalisté Oklahoma City a Indiany vyhráli i druhé své zápasy a vedou 2:0. Thunder doma přehráli Memphis 118:99, Pacers si dobrým týmovým výkonem poradili s Milwaukee 123:115. Basketbalista Luka Dončić byl tahounem Los Angeles Lakers v duelu play-off proti Minnesotě | Foto: Kiyoshi Mio | Zdroj: Reuters

Lakers potřebovali po úvodní jasné porážce razantní odpověď a ta se jim povedla už v první čtvrtině, kterou vyhráli 34:15. Luka Dončić v ní dal 16 ze svých 31 bodů a sám tak dal více bodů než soupeř. Domácí si vybudovali náskok až 22 bodů. Minnesota se pak sice snažila a stáhla náskok na 62:51, ale následovala šňůra Lakers 9:0 a pak už si v klidu hlídali dvouciferné vedení až do konce.

LeBron James k výhře přispěl 21 body, 11 doskoky a 7 asistencemi, Austin Reaves 16 body. Na straně Minnesoty se dařilo jen Juliusovi Randleovi s 27 body a Anthonymu Edwardsovi s 25 body. Nikdo jiný nedosáhl na dvouciferný počet bodů. Celkově Timberwolves stříleli s úspěšností jen 38 procent.

Domácí pohoda Indiany

Indiana zatím zužitkovala výhodu domácího prostředí, když ani jednou neprohrávala. Proti Milwaukee těžila zejména z přesnější střelby za tři body, odkud trefila hned 16 pokusů, a ze stoprocentních trestných hodů. Paskal Siakam nasbíral 24 bodů a 11 doskoků, Tyrese Haliburton 21 bodů a 12 asistencí.

„Splnili jsme náš úkol a uchránili naší palubovku. To je vše. Teď se karta obrací a u nich to bude divoké. Musíme se na to připravit. Dnes jsme měli i štěstí, protože v poslední čtvrtině už jsme tolik nepřihrávali a hráli jeden na jednoho, což není naše hra. To se nám u nich nesmí stávat,“ řekl trenér Indiany Rick Carlisle.

PACERS STAR DUO SHINE IN GAME 2



Siakam: 24 PTS, 11 REB, 3 STL

Haliburton: 21 PTS, 5 REB, 12 AST



Indiana leads series 2-0 pic.twitter.com/HNpIFz7j33 — NBA (@NBA) April 23, 2025

Jistá Oklahoma

Snadnou práci měla znovu Oklahoma City. Nejlepší tým základní části vyhrál první čtvrtinu o 15 bodů a v klidu si hlídal až třiadvacetibodové vedení. Memphis se tentokráte alespoň vzchopil a zbytek zápasu odehrál lépe, aby se vyhnul dalšímu debaklu, jako o 51 bodů v úvodním duelu.

Thunder měli tři dvacetibodové střelce. Shai Gilgeous-Alexander dal 27 bodů, Jalen Williams 24 bodů a Chat Holmgren měl 20 bodů a 11 doskoků. Za Memphis dal Jaren Jackson 26 bodů a Ja Morant 23 bodů. "Oni začali sérii doma velmi dobře. Teď je na nás, abychom doma odpověděli a ukázali svou skutečnou sílu," řekl trenér Memphisu Tuomas Iisalo.

1. kolo play-off NBA: Východní konference - 2. zápasy: Indiana - Milwaukee 123:115, stav série 2:0. Západní konference - 2. zápasy: Oklahoma City - Memphis 118:99, stav série 2:0; LA Lakers - Minnesota 94:85, stav série 1:1.