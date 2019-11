Olympijské hry bez Ruska už řeší i vláda. Ministr zahraničí Lavrov označil kauzu za tlak Západu

Rusko patří obvykle na olympijských hrách mezi nejúspěšnější výpravy. Jenže následující čtyři roky se na nich možná neukáže. Ruskému sportu totiž hrozí přísný trest od Světové antidopingové agentury WADA. Ke kauze už se vyjádřil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Praha 14:52 26. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Kontrolní komise Světové antidopingové agentury (WADA) doporučila, aby ruští sportovci nesměli závodit na velkých akcích pod svou vlajkou čtyři roky, tedy ani na olympijských hrách v Tokiu 2020 a na zimních hrách v Pekingu o dva roky později.

Navrhovaný trest je reakcí na aféru se zmanipulovanými daty z moskevské laboratoře Ruské antidopingové agentury. Takzvané Rusadě by teď měla být opět zastavena činnost. Michala Poláka z Českého antidopingového výboru doporučení komise nepřekvapilo.

„Provinění ruských sportovců a také funkcionářů včetně vládních činitelů byla tak závažná, že je ten trest přiměřený,“ řekl Radiožurnálu.

Zákaz účasti by měl platit i pro funkcionáře a představitele státu. Sportovci, kteří splní antidopingové podmínky, by mohli startovat pod neutrální vlajkou. Polák zároveň Radiožurnálu řekl, že podle něj ruští sportovci ze světových akcí vyloučeni nebudou.

„Vina je sice prokazatelná, ale to rozhodnutí je politické, protože ruští sportovci, sponzoři, diváci, to jsou všechno aspekty, které bude brát výkonný výbor v potaz a úplně je vyloučit asi neprojde,“ myslí si Polák.

Ruský ministr zahraničí má jasno

Na celý případ zareagoval i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který vidí celou kauzu jako další protiruskou akci.

„Jsou lidé, kteří chtějí Rusko dostat do defenzivní pozice, do pozice obviněného. A to bez ohledu na oblast mezinárodního života – konflikty, ekonomika, energetika, plynovody, prodej zbraní – všude Rusko něco narušuje nebo dělá věci, ze kterých nemá zisk jedna nebo více západních zemí. Z jejich úhlu pohledu, čím více takových rozhodnutí, tím lépe,“ prohlásil ruský diplomat a politik.

Konečné rozhodnutí by mělo padnout 9. prosince v Paříži. Pokud Výkonný výbor WADA komisi vyhoví, Rusko může přijít také o pořádání už přidělených akcí. Například o finále fotbalové Ligy mistrů v Petrohradu v roce 2021 nebo o čtyři zápasy evropského šampionátu v příštím roce.

„Může se stát cokoliv, ale myslím, že to bude rozhodnutí, které bude politické a Rusko z olympiády zkrátka asi úplně nevyloučí. Sice si myslím, že by si to zasloužili, ale výkonný výbor WADA rozhodne mírněji,“ uzavřel Polák z Českého antidopingového výboru.