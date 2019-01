Ruská antidopingová agentura se další suspendaci vyhne, WADA se rozhodla ji nepotrestat

Světová antidopingová agentura (WADA) rozhodla o osudu ruské agentury RUSADA. Kvůli nedodržení termínu předání dat z moskevské laboratoře jí hrozila opětovná suspendace, nakonec se ale trestu vyhne. Výkonný výbor WADA v úterý oznámil, že je se získáním potřebných informací spokojen. Moskva 17:10 22. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští sportovci nemohli sportovat na hrách v Pchjongčchangu pod svou vlajkou. | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

RUSADA byla kvůli skandálu s dopingovým programem na OH 2014 v Soči suspendována téměř tři roky do loňského září. Jednou z podmínek zrušení trestu bylo poskytnutí přístupu k záznamům o prováděných testech ruských sportovců do konce roku, odborníci WADA však získali data z moskevské laboratoře až na druhý pokus v polovině ledna.

Skandál odstartoval v roce 2015, kdy WADA vydala zprávu o systematickém dopingu v ruské atletice a doporučila zrušení moskevské antidopingové laboratoře a suspendaci jejího ředitele Grigorije Rodčenkova. Následně mezinárodní atletická federace suspendovala ruské sportovce ze všech mezinárodních soutěží a ruská laboratoř byla suspendována. Ruští atleti přišli o letní olympijské hry v Riu v roce 2016 a startovat nemohli ani sportovci, kteří v minulosti dostali trest za doping.

„Moskevská laboratoř fungovala jako ochrana pro dopující ruské sportovce v bezpečném systému řízeném státem,“ uvedl profesor Richard McLaren v roce 2016 ve své nezávislé zprávě, kterou vypracoval pro Světovou antidopingovou agenturu WADA.

„Laboratoř v Soči vyvinula systém výměny vzorků, tak aby dopující ruští sportovci mohli startovat na zimních olympijských hrách,“ pokračoval McLaren, který ve své zprávě potvrdil podezření Světové antidopingové agentury o státem řízeném dopingu v Rusku.

Suspendaci ruské agentury, která trvala téměř tři roky, zrušila WADA vloni v září. Jenže jednou z podmínek bylo poskytnout do konce loňského roku přístup k databázi i vzorkům moskevské laboratoře. Termín ale dodržen nebyl. Podle ruské strany totiž vybavení delegace WADA ke stažení dat nemělo potřebné certifikáty, vyhovující tamním zákonům.

„Práce začaly nastavováním vybavení a kopírováním databáze. Plně spolupracujeme se Světovou antidopingovou agenturou,“ prohlásil deset dní po termínu ruský ministr sportu Pavel Kolobkov. Proto hrozila opětovná suspendace ruské agentury, nakonec k ní ale nedošlo.