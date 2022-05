‚Je to velký průšvih.‘ Auditoři našli v práci českého antidopingového výboru 42 chyb

Světová antidopingová agentura provedla historicky první audit práce Antidopingového výboru České republiky. Auditoři odhalili celkem 42 chyb a porušení pravidel. Radiožurnál má výsledek auditu k dispozici.



Pokud výbor chyby neodstraní, v krajním případě hrozí, že by Česko mohlo přijít o možnosti pořádat mezinárodní akce a čeští reprezentanti by nemohli nastupovat do soutěží pod svou vlajkou.



Ředitel Antidopingového výboru ČR Jiří Janák, který nastoupil do funkce loni v létě, říká, že takto výbor fungoval několik posledních let a že za pochybení mohou bývalá vedení. A ujišťuje, že vše včas napraví. Praha 5:00 6. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Auditoři odhalili celkem 42 chyb a porušení pravidel (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia, koláž iRozhlas.cz

Blíží se konec fotbalového zápasu, zbývá posledních pár minut, když dopingový komisař přistupuje k šéfům obou klubů a říká jim jména tří hráčů z každého týmu. Jména, která předtím během poločasové přestávky v kabině rozhodčích tajně vylosoval. Po skončení zápasu si je pak odvede k odběru vzorků, aby zjistil, jestli nedopovali.

Takto ještě donedávna vypadala obvyklá dopingová kontrola v Česku. „Jména vybraných hráčů jsme oznamovali ještě před koncem zápasu, aby nám je vedoucí týmů pomohli odchytit a oni nám neutekli ze stadionu nebo neodešli do šatny. V šatně hráče bez čísla na dresu těžko rozeznáte,“ vysvětluje Jiří Kubálek, vedoucí oddělení kontrolního testování a dlouholetý antidopingový komisař.

Takhle to ale být nesmí. Světová antidopingová agentura ve snaze o čistotu sportu požaduje, aby se jména testovaných sportovců nikdy neoznamovala předem. Důvod? Podle ředitele antidopingového výboru Jiřího Janáka proto, aby se hráči nemohli připravit, třeba se vyměnit se spoluhráčem nebo zaměnit vzorek moči.

Tohle je jeden z mnoha bodů, který auditoři Světové antidopingové agentury (WADA) vytkli českému antidopingovému výboru. Audit, který probíhal loni 3. a 4. listopadu, odhalil celkem 42 nedostatků a chyb. Jeho výsledek Radiožurnál prostudoval.

Nejhorší ve skupině

„Je to velký průšvih,“ komentuje výsledky auditu ředitel výboru Jiří Janák, který nastoupil do funkce loni v létě. „Kdybych tehdy věděl, že výsledky auditu budou takové, tak bych to místo pravděpodobně nepřijal, protože těch zjištění je tedy opravdu hodně,“ podotkl s tím, že pochybení, která audit odhalil, se výbor dopouštěl už řadu let předtím, než nastoupil do funkce.

Český antidopingový výbor se tímto výsledkem řadí mezi nejhorší. Výbory v jiných zemích zařazené spolu s českým do stejné skupiny podle výkonnosti sportovců měly podle Janáka patnáct, maximálně dvacet pochybení. Ve všech ale zatím audit neproběhl.

Zmíněný „fotbalový“ příklad je jen jedním z mnoha chyb a porušení pravidel, která Světová antidopingová agentura vyžaduje. Auditoři Světové antidopingové agentury kritizují český antidopingový výbor také za to, že neplnil povinnost testovat registrované sportovce minimálně třikrát ročně mimo soutěže.

Podle ředitele Janáka čeští antidopingoví komisaři kontrolovali sportovce hlavně při závodech, protože jich tam měli k dispozici víc na jednom místě a testy byly pro ně jednodušší.

Jiří Janák, ředitel Antidopingového výboru ČR | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Janák říká, že o požadavku většího testování mimo soutěže vedení výboru ani nevědělo. „Od začátku se to špatně nastavilo a pak se to nechalo běžet nějakou setrvačností,“ řekl.

Analýza s měsíčním zpožděním

Navíc se podle Světové antidopingové agentury mají testované vzorky dopravovat do laboratoře k analýze maximálně do sedmi dnů od odebrání. A to „způsobem, který minimalizuje možnost znehodnocení vzorků způsobeného faktory, jako je časové zdržení nebo extrémní změny teploty“, jak stojí v požadavcích agentury.

Český výbor posílá vzorky do laboratoře v Drážďanech. Při auditu se zjistilo, že více než 400 z nich se tam od roku 2019 do konce září 2021 dostalo se zpožděním, některé i s měsíčním.

Vedoucí oddělení kontrolního testování antidopingového výboru Jiří Kubálek tvrdí, že sedmidenní limit Světové antidopingové agentury vůbec neznali. „V laboratoři nám říkali, že vzorky máme posílat do 14 pracovních dnů,“ řekl.

Světová agentura navíc vytýká českým kolegům, že nejsou důslední při kontrolách míst pobytu, která mají registrovaní sportovci hlásit pro případné odebrání vzorků. A že důsledně neřeší, když sportovec tuto povinnost poruší nebo není na nahlášeném místě k zastižení.

Světová antidopingová agentura také zjistila, že český výbor nemá správný plán testování, udělování výjimek, nechrání osobní údaje sportovců, nesděluje jim, co mají dělat a kam se odvolat, pokud jsou podezřelí, že porušili dopingová pravidla.

Hrozba zákazu mezinárodních akcí

Pokud Česko chyby nenapraví, hrozí mu řízení, které může mít v krajním případě tvrdé dopady. Podle Janáka by Česko nemělo možnost pořádat mezinárodní akce nebo by čeští sportovci nemohli nastupovat do mezinárodních soutěží pod svou vlajkou a se svou hymnou podobně jako nyní ti ruští.

Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury, která antidopingový výbor zřizuje, takový trest nepřipouští. „Ředitel Janák pracuje na nápravě, ale během roku samozřejmě nedokáže napravit všechny chyby, které zde byly deset let. Jsem ale přesvědčený, že se ta největší pochybení podaří napravit ve stanovených lhůtách tak, že se Česká republika vyhne nejtvrdším postihům. Nechci, aby současní sportovci pykali za nezvládnuté řízení bývalým vedením antidopingového výboru,“ sdělil.

Hnilička: Ctil jsem nezávislost

Předchozí předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička nechtěl výsledky auditu komentovat s tím, že je neviděl. Přesto na dotaz, co říká na takové množství chyb, odpověděl: „Já jsem vždy ctil nezávislost antidopingového výboru a do jeho řízení jsem nijak nezasahoval,“ poslal v SMS.

„K tomu většinu doby, kdy jsem byl předsedou NSA a spadal pod nás antidopingový výbor, byl vrchol covidové pandemie a skoro celý sport až na výjimky byl vládními opatřeními zakázán,“ dodal.

Podobně reagovala i bývalá ředitelka antidopingového výboru Petra Volková. Také ona nechtěla komentovat závěry auditu s tím, že je nezná. „A vzhledem k tomu, že Antidopingový výbor ČR byl založen cca před 22 lety a já byla jeho ředitelkou jeden rok, nedovedu si představit, že by všechna údajná pochybení byla takového významu, aby se vztahovala pouze na období tohoto jednoho roku,“ doplnila.

Světová antidopingová agentura na dotazy Radiožurnálu zatím neodpověděla. Českému antidopingovému výboru ale dala čas na nápravu, chyby rozdělila do tří balíků a na odstranění každého dala tři měsíce tak, aby český výbor od 10. září již pracoval správně.

Výbor nyní podle ředitele Janáka vytváří nový vzdělávací plán, plán rizik, testovací plán, předělává postupy při rozhodování sporů v rámci dopingových případů a vyčlenil jednoho pracovníka na to, aby místa nahlášeného pobytu sportovců pečlivěji kontroloval.

A třeba jména fotbalistů ke kontrole dopingoví komisaři už neoznamují při zápasech předem. Nyní to udělají tak, aby hráče měli pod přímou kontrolou celou dobu od oznámení jeho jména až do odběru vzorku.

Na dotaz, jestli všechny chyby stihnou včas napravit, odpověděl Janák jednoznačně: „Musíme.“