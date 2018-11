Rusové povolili WADA přístup do laboratoře. ‚V databázích toho nechali co nejmíň,‘ obává se expert

Pokud kontrola dopadne dobře, výrazně se přiblíží ruský návrat do Mezinárodní atletické federace, kde od roku 2015 chybí kvůli státem řízenému dopingu.

„Už nebrání nic tomu, aby se dostali zpátky mezi civilizované země. Ruští sportovci by se mohli účastnit akcí bez omezení,“ potvrzuje Radiožurnálu člen Antidopingového výboru ČR Michal Polák.

WADA v září zrušila skoro tříletou suspendaci ruské antidopingové agentury RUSADA. Rusové totiž podle ní splnili dvě zásadní podmínky. Uznali výsledky takzvané McLarenovy zprávy o státem řízeném dopingu v zemi a navíc přislíbili, že do konce roku poskytnou přístup právě do laboratoře v Moskvě.

„Jsme realisté, reformy se musí dělat krok po kroku. Pošleme tam tým vysoce kvalifikovaných odborníků. Všichni vědí, o co nám jde a co nám má ruská strana poskytnout. Odborníci vzorky doručí a já jsem přesvědčený, že máme ty správné lidi na to, aby je vyhodnotili,“ věří prezident WADY Craig Reedie.

Vzhledem k tomu, že ruská strana povolila agentuře přístup do laboratoře dobrovolně, dá se předpokládat, že o svém očištění příliš nepochybuje.

„Nemám představu, co v té databázi bude. Kdyby byla úplná, tak by se mohlo objevit velké množství dalších ruských sportovců, kteří podváděli s dopingem,“ vyjadřuje jisté obavy Michal Polák.

„Nejsem příliš velký optimista, že by Rusko neprovedlo úkony, aby toho v databázi bylo co nejmíň,“ tuší člen českého antidopingového výboru.

Plánovaná kontrola WADY v moskevské laboratoři by měla proběhnout 28. listopadu