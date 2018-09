Rusové mohou provádět vlastní dopingové testy, suspendace agentury RUSADA skončila

Chronologie suspendace ruské antidopingové agentury RUSADA

Listopad 2015 - Světová antidopingová agentura (WADA) suspendovala ruskou antidopingovou agenturu (RUSADA), jejíž fungování označila za nevyhovující. Odebrání oprávnění doporučila ve své zprávě nezávislá vyšetřovací komise WADA, podle které v Rusku docházelo k systematickému a státem podporovanému dopingu.

Prosinec 2015 - Do čela dozorčí rady RUSADA byla jmenována dvojnásobná olympijská vítězka ve skoku o tyči Jelena Isinbajevová. Její jmenování vyvolalo kritiku WADA, neboť jejím zástupcům se nelíbilo, že s nimi Rusové tento krok nekonzultovali, i když podle dřívější dohody měli.

Květen 2017 - Isinbajevová skončila ve funkci předsedkyně RUSADA, jež se na tomto kroku dohodla s WADA. Ta požadovala, aby v čele organizace stála nezávislá osobnost. Prozatímním předsedou byl jmenován Alexandr Ivljev.

Červen 2017 - WADA po personálních změnách v čele RUSADA povolila Rusku, aby se znovu začalo podílet na dopingových kontrolách.

Srpen 2017 - Podle vyjádření WADA se RUSADA zatím nesplnila všechny podmínky, aby mohla znovu získat plnou pravomoc nad kontrolou domácích sportovců.

Listopad 2017 - WADA rozhodla, že RUSADA zatím nevrátí akreditaci pro provádění testů.

Prosinec 2017 - Mezinárodní olympijský výbor (MOV) rozhodl o vyloučení Ruska ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Jeho sportovci mohli v Koreji startovat jen pod neutrální vlajkou, pokud prokázali, že nebyli zapleteni do systematického dopingu v zemi.

Únor 2018 - MOV tři dny po skončení her v Pchjongčchangu obnovil členství Ruskému olympijskému výboru.

Květen 2018 - WADA potvrdila trvající suspendaci RUSADA. Rusové stále neudělali potřebné kroky k tomu, aby WADA mohla agenturu uznat jako funkční.

Září 2018 - WADA zrušila suspendaci RUSADA, z dvanáctičlenného výkonného výboru jich pro její opětovné uznání hlasovalo devět. Rusové musí do konce roku poskytnout přístup k databázi moskevské laboratoře.