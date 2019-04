Delší životnost vzorků. Antidopingová agentura WADA testuje novou metodu, stačilo by píchnutí do prstu

Světová antidopingová agentura WADA zkouší novou metodu, při které by k odhalení nedovolených podpůrných prostředků stačilo otestovat několik kapek krve. Její nasazení směřuje k zimním olympijským hrám 2022 v Pekingu, ale není vyloučeno, že se ji podaří vyladit dříve, třeba už pro OH 2020 v Tokiu. Londýn 16:04 15. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo Světové antidopingové agentury v Montrealu | Foto: Reuters

Zatímco nyní se provádějí odběry ze žíly, v nové metodě by stačilo jen píchnutí do prstu, což je mnohem méně bolestivé. Z několika kapek krve na papírku by mělo být po zaschnutí možné odhalit přítomnost zakázaných látek.

WADA, Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a několik národních antidopingových agentur sestavilo výbor, který na vývoj této novinky dohlíží. Pilotní testování provádí Antidopingová agentura USA.

Vzorky se zaschlými kapkami krve by bylo levnější shromažďovat, uchovávat a převážet. Experti do nich také vkládají naději, že by měly být stabilnější, díky čemuž by mohly být déle skladovány pro případné zpětné testování.

„Mohlo by to výrazně zrychlit a zlevnit testování a je to velmi slibné,“ komentoval na webu britského listu Daily Mail vývoj nové metody generální ředitel WADA Olivier Niggli.