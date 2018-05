Dospěl jsem do nejlepších roků a hraju nejlepší basketbal v kariéře, říká před Final Four Jan Veselý

Basketbalista Jan Veselý se loni stal teprve třetím Čechem, který zvedl nad hlavu pohár pro vítěze prestižní Euroligy. Už jen několik hodin si teď reprezentační pivot musí počkat na svou pátou účast ve Final Four. A pokud dovede istanbulské Fenerbahce k obhajobě titulu, bude první z Česka, kdo si na trofej sáhne podruhé. Motivaci má o to větší, že závěrečný turnaj se hraje v jeho milovaném Bělehradě. Bělehrad 16:52 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul se připravuje na první zápas Final Four Evropské ligy. | Foto: David Šváb | Zdroj: ČTK

Fanoušci Fenerbahce Istanbul Jana Veselého kvůli jeho stylu hry obdivují a skládají mu chorály. Ještě dřív si ho ale oblíbili příznivci Partizanu v Bělehradě, kde od 18 let tři roky působil.

Vrací se sem poměrně často, v Srbsku našel tu druhý domov. Právě tady se seznámil se svou dnes už manželkou Natálií. Z ochozů bude Veselého podporovat nejen ona a staří známí, ale také česká část rodiny.

Věřím, že Satoranský a Veselý reprezentaci v kvalifikaci na mistrovství světa posílí, říká trenér Číst článek

„Je to dobrý pocit. Celá rodina přijíždí z Česka jako na každý Final Four. Snažím se na to moc nemyslet,“ říkal v rozhovoru pro ČTK po tréninku v bělehradské hale Jan Veselý. Takřka domácí prostředí - tradičně bouřlivé - ho ale může také svazovat.

„Honza už je takový matador. Je to pro něj pátý Final Four, čtvrtý za sebou. Tak si myslím, že by to pro něj nemuselo být úplně svazující,“ myslí si Jiří Zídek mladší první ze tří českých euroligových vítězů, který bude turnaj pro zahraniční média komentovat.

„Honza je evropská extratřída, o tom není žádných pochybností. Je to dominantní evropský hráč na absolutní špičce,“ chválí Veselého Zídek.

Na výkony svého nástupce ale také svého Žalgirisu Kaunas se Zídek těší, právě v dresu litevského týmu totiž on v Eurolize před 18 lety triumfoval. Oba týmy ale v nedělním finále určitě neuvidí, Veselého Fenerbahce totiž vyzve Žalgiris už v pátečním semifinále.

„Říkám, že obhájce titulu do té doby než prohraje, tak je hlavní kandidát na znovuzískání titulu,“ favorizuje Zídek istanbulský celek.

A to i proto, že český reprezentační pivot hraje letos v životní formě a díky tomu byl vybrán do nejlepší pětky celé soutěže.

„Vydařená ta sezona určitě je. Myslím, že jsem dospěl do nejlepších roků a hraju nejlepší basket v kariéře,“ přiznal basketbalista Jan Veselý.

Toho při Final Four Evropské ligy bude sledovat přímo na místě také reprezentační trenér Ronen Ginzburg s asistentem Petrem Czudkem.

„O národním týmu teď nepřemýšlím, Final Four je teď na pořadu dne a uvidíme potom,“ dodal Jan Veselý, který posledním mistrovství Evropy vynechal.