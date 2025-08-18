Knížka od syna nebo nalakované nehty. Dostál s Fuksou míří na mistrovství světa s novými talismany
Čeští rychlostní kanoisté odletěli na mistrovství světa do Milána a oba úřadující olympijští vítězové věří na jistou symboliku. Pro Martina Fuksa a Josefa Dostála jsou to věcí, které nesouvisejí se sportem, ale s otcovstvím.
„Vzal jsem si sebou knížku, která je mého syna Jonatána,“ popisuje Josef Dostál nový talisman pro nadcházející závody. Knížka je ale silné slovo, olympijský vítěz v ruce svírá spíše skládací kus látky, kde jsou vyobrazené obrázky stromů nebo zvířat.
Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o odletu českých nadějí na mistrovství světa v rychlostní kanoistice
„Dělal jsem si z toho legraci, že snad intelekt sportovce bude stačit na tuto čtyřstránkovou knížku a snad to za hodinu a půl v letadle přečtu. A navíc mi to stále připomíná mého syna Jonatána,“ popisuje čerstvý otec, kajakář Josef Dostál.
Kanoista Martin Fuksa už má dítě starší, dceři Emily byly nedávno dva roky a mohla si zase po roce - stejně jako před olympijskými hrami - všimnout, že otec odjíždí pádlovat s nalakovanými nehty.
„Přišel jsem ke své manikérce a řekl jsem jí, že potřebuju na mistrovství světa něco speciálního. Přesně mi ukázala metalízu, která se mi bude lesknout na sluníčku. Dále se mě zeptala, jestli k tomu chci růžovou. To jsem si říkal, jestli to vůbec můžu, ale uvědomil jsem si, že ano, takže to prošlo v pořádku. Smajlík dodává dobrou náladu a mé dceři se to líbí. Ještě tam mám ohýnek, který se mi snaží sfouknout,“ směje se Fuksa, když popisuje svůj talisman, která jeho dceru zaujal.
A jistě nejen jí, ale také další výborné kanoisty v rodině - otce Petra i dědečka Josefa, kteří v minulosti s nalakovanými nehty do lodě neklekali.
„Oni to už dlouho neřeší. Každý člověk v pubertě si tím chce projít, mě zastihla ve 32 letech. Nejdříve jsem začal u účesů, kdy jsem měl blonďaté vlasy a po pár letech přišly nehty. Jsem rád, že to manželka toleruje,“
Mistrovství světa v rychlostní kanoiostice začne v Itálii prvními rozjížďkami ve středu. Radiožurnál Sport bude o dění v kanálech v Miláně bude každodenně informovat v přímých přenosech a reportážích.