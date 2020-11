Vynucená změna před olympijským rokem. Dostál s Fuksou museli přesunout předsezonní soustředění

To, co funguje, sportovci mění jen neradi. Týká se to i rychlostních kanoistů a jejich osvědčeného předsezonního soustředění. Jenže teď ho největší české hvězdy Josef Dostál i Martin Fuksa před olympijskou sezonou museli kvůli pandemii koronaviru změnit.

Praha 16:23 21. listopadu 2020