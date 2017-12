I český kajakář Josef Dostál si užívá vánoční pohodu. Se sestrou pekl perníčky

„My normálně jezdíme do Ameriky, kde nakupujeme vánoční dárky jak zběsilí,“ říká Dostál. Jenže letos nemělo smysl do Kalifornie letět, když kvůli zranění Josef Dostál stejně nemohl pádlovat, a tak vyrazil na kondiční přípravu do italského Livigna. I v tamní bezcelní zóně ale nakonec uspěl. Vánoce budou u Dostálů pravděpodobně čokoládové. „Asi třicet dva tabulek stogramových a asi pět třistagramových,“ pochlubil se český kajakář.

Mimochodem, dvoumetrový obr umí se sladkým zacházet i jiným způsobem, než ho vzít a strčit do pusy. Se sestrou dokonce pekl perníčky.

„Dal jsem do toho badyán, hřebíček… Nové koření se tam taky myslím dává. V hmoždíři jsem to mlátil, těsto jsme si naváželi sami. Hnětl jsem ho já. Vyválel jsem to na pláty, aby se dalo vykrajovat. Vykrajoval jsem, dával jsem to i do trouby, pomazával jsem to rozšlehaným vajíčkem. Akorát jsem nezdobil, protože na to nezbyl čas,“ vyprávěl.

Práce v kuchyni prý poraněné ruce nevadila, právě naopak. „No v tom hnětení to bylo dobrý právě na rozcvičení. Na to vyhmátnutí, pěkně jsem si tu ruku procvičil.“

Jakožto vášnivý rybář mohl Josef Dostál rozcvičovat ruku i při chytání vánoční ryby, ale ta letošní štědrovečerní bude nakonec kupovaná. „Jedině že bych si zašel tady v Praze na okouny, což s dědou občas chodíme. Když jsme šli naposledy, byl děda trochu naštvaný. Rybařili jsme tři hodiny, našel jsem jedno místo, odkud jsem vytáhl třicet okounů, děda ale nevytáhl ani jednoho a pak ještě šlápl do psího lejna,“ vyprávěl zvesela Dostál.

A to prý nosí štěstí, i když se to přímo na rybách dědečkovi kajakáře Josefa Dostála vzhledem k úlovku/neúlovku úplně nepotvrdilo. Tak ať jsou šťastné a veselé i vaše Vánoce.