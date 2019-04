Na dostihy se v Česku sází desítky milionů. Peníze ale zpět do sportu nejdou

Francie, Anglie nebo Irsko - země, kde dostihoví fanoušci uživí prosázenými penězi téměř celý sport, ve kterém bojují o triumfy žokejové v sedlech čtyřnohých atletů. Vsadit si na svého oblíbeného koně je tradiční zábavou i pro návštěvníky českých závodišť, ale i kvůli odlišnému způsobu financování jsou tady dostihy spíš chudým sportem.

„Do dostihu nejdou žádné peníze. Z druhé strany je pravdou, že se u nás na sázky nabírá tři a půl milionu eur. To už je částka, ze které je podle hrubých pravidel tvorby rozpočtu financovaný sport. Dostihový sport z téhle částky nedostává nic, protože není subjektem, který je z ministerstva školství financován,“ vysvětluje pro Radiožurnál prezident českého Jockey Clubu Jiří Charvát, podle kterého lidé prosázejí za rok na české dostihy kolem 90 milionů korun.

„Pokud stát inkasuje peníze ze sázek na dostihy, měl by jako sport z toho něco dostávat. Změnil to dnes lze jen přes ministerstvo školství,“ vidí Jiří Charvát jedinou cestu pro to, aby zástupci dostihů nemuseli každoročně bojovat o peníze od sponzorů, kteří jsou aktuálně pro tento sport klíčoví.

Podle vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové se ale do konce tohoto roku nic nezmění: „Byla schválena novela zákona o podpoře sportu, která převádí kompetence na Národní sportovní agenturu a to od roku 2020. Na rok 2019 rozdělilo ministerstvo dotační prostředky do sportu. Dostihy ale mají určitá specifika, jedná se totiž o závod zvířat nikoliv sportovců. Chov koní jako takový podporuje ministerstvo zemědělství,“ řekla Lednová.

A právě od ministerstva zemědělství jde na dostihy celkově ročně 8 milionů korun, se kterými se ale nedá ani zdaleka zabezpečit sezóna. A proto hledají zástupci českého Jockey Clubu peníze v sázkách, kvůli kterým - ve spojení s emocemi - spousta lidí na závodiště vůbec chodí.