Souboj koní trenéra Josefa Váni proti zbytku startovního pole. 128. Velká pardubická má podle sázkových kurzů dva favority, které na nedělní závod připravil právě pětašedesátiletý rekordman slavného dostihu. Poslední šampion No Time To Lose a předloni druhý Ange Guardian ale vyrazí na téměř sedmikilometrovou trať společně s dalšími výjimečnými koňmi. Pardubice 9:55 14. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loni ovládl Velkou pardubickou Jan Kratochvíl s koněm No Time To Lose. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„První dostih jsem se trošku bál, jak to budu vnímat, až sem přijedu,“ vzpomíná žokej Marek Stromský, který před více než dvěma lety restartoval svoji už jednou ukončenou kariéru, bude v sedle třetího favorita Hegnuse.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Váňovci proti všem. Hlavními favority Velké pardubické jsou koně ze stáje Josefa Váni

Stromský patří mezi největší smolaře Velké pardubické, když v minulosti dvakrát projel cílem vítězně - poprvé ho ale s Amant Grisem dostihová komise vyloučila za nedodržení kurzu a podruhé přišla diskvalifikace po dopingovém nálezu u Nikase.

Teď ale bude mít novou šanci a pod sebou mimořádného vytrvalce Hegnuse. Dalším, kdo by mohl potrápit Váňovi koně, je teprve sedmiletý Tzigane du Berlais.

„Myslím, že by to zvládnout měl. Nechci to zakřiknout, ale je to kůň, který nikdy nespadl. Všechno je jednou poprvé, ale skokansky problém nemá a určitě nemá problém s distancí. Je otázka, jestli nebude mít problém třeba s tempem,“ přemýšlí nahlas majitel Jiří Charvát.

Tzigane du Berlais bude mít v sedle nejúspěšnějšího žokeje Velké pardubické posledních let - čtyřnásobného vítěze Jana Faltejska.

Velká pardubická bude letos kromě jednoho Slováka bez cizinců. V penězích by problém být neměl Číst článek

„Taky je to záruka kvality. Nebojí se jít zepředu v tom velkém počtu koní. Z velké části je to o tom vytvořit si takovou pozici, aby v dostihu nespadl,“ říká Charvát.

A tak je možné, že právě Tzigane du Berlais bude koněm určujícím tempo v jednadvaetičlenném startovním poli. Jan Faltejsek to ale bude mít nejspíš náročnější než když vítězil s Orphee Des Blins nebo Charm Lookem.



„Musí se do něj dost strkat, aby šel, protože jinak se zastaví. V průběhu dostihu se s ním člověk dost nadře,“ tuší Jiří Charvát, že jeho koni by navíc neměla vyhovovat tvrdší půda.

A tak jsou několik hodin před dostihem největšími favority stále No Time To Lose s Josefem Váňou mladším a Ange Guardian s Jiřím Kouskem. Přímý přenos Velké pardubické na Radiožurnálu začíná v sobotu v 16.30.