Trenér Török se těší ze spojení Faltejska s Godfreym na Velké pardubické. Žokej útočí na sedmý titul

Jan Faltejsek je jediným žokejem ve skoro 150ti leté historii Velké pardubické, který ovládl slavný dostih na čtyřech různých koních. V neděli může navíc přidat další triumf, protože bude poprvé v závodě v sedle osmiletého Godfreyho, který patří mezi užší okruh favoritů.

„Přesedám z koně na koně a snažím se najít ty dobré. Mám trochu štěstí, že mě sami potkávají,“ mluvil velmi skromně po svém loňském triumfu ve Velké pardubické se Sacamirem Faltejsek.

Poslechněte si rozhovor s žokejem Janem Faltejskem před Velkou Pardubickou

V sedle stejného koně měl být i letos, ale zhruba před měsícem přišla zpráva z malé stáje na Přerovsku, že obhájce letos do velké nenastoupí. A tak Faltejska oslovil trenér Dalibor Török.

„Je to obrovská výhoda, měli jsme trochu štěstí v neštěstí, že se Sacamiro zranil a nemůže startovat. Dá se říct, že jsme to upekli na poslední chvíli. Asi jsme nikoho lepšího zkušenějšího do sedal Godfreyho posadit nemohli. I když mě to trochu mrzí, protože jeho stálý jezdec Dan Vyhnálek si s ním výborně rozumí. Jezdí ho v práci, připravuje, absolvoval s ním všechny kvalifikace,“ říká Török.

„Co se týká samotného dostihu, tak toho Honzovi moc říkat nemusím. Řeknu, co koni znám, co je pro něj ideální a jak by se dostih měl vyvíjet. A pak už to bude na nich,“ věří šestinásobnému vítězi Velké pardubické Török.

Godfrey ovládl skvěle obsazenou květnovou kvalifikaci - to ještě s Danielem Vyhnálkem, který se odpoledne posadí na hřbet dalšího Törökova svěřence ve Velké pardubické High in the Sky. Godfrey pak od května trochu netradičně ani jednou nestartoval, ale nic negativního v tom nehledejme.

„Byl to záměr. Máme vyzkoušeno, že v našich podmínkách, které máme velice dobré, dokážeme koně do dostihu připravit. Chtěli jsme se vyhnout všem možnostem zranění,“ vysvětluje Godreyho absenci Török.

Godfrey navíc reprezentuje stejnou stáj za jakou běhala fenomenální Orphee des Blins, se kterou Faltejsek sbíral své první výhry ve slavném překážkovém dostihu. Ten má zatím šest triumfů a může se tak přiblížit rekordmanovi a osminásobnému šampionovi Josefu Váňovi.

Přímý přenos Velké pardubické nabídne od 16 hodin Radiožurnál Sport.