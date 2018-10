Vítěz Velké pardubické možná bude závodit v Anglii, českým koním se tam ale v posledních letech nedaří

Pro vítězného koně Velké pardubické sezona možná ještě neskončila. Tzigane du Berlais toho letos moc neodzávodil a jeho majitel Jiří Charvát by se sedmiletým hnědákem rád zkusil štěstí v Anglii. Za posledních osm let se tam v překážkových dostizích představily dvě klisny z Česka, ale ani jedna se do cíle nedostala. Praha 20:49 18. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Faltejsek v sedle koně Tzigane du Berlais | Zdroj: ČTK

Poslední českou stopu v zemi, kde dostihy v 18. století vznikly, zaznamenala Delight my Fire, která ale předloni na jedné z těžkých překážek spadla.

V lázeňském Cheltenhamu se před šesti lety pokusila prosadit i Orphee des Blins, ale žokej Jan Faltejsek ji zhruba 400 metrů před cílem zadržel. Trenér Grzegorz Wroblewski za to bere vinu na sebe.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vítěz Velké pardubické bude možná závodit v Anglii, českým koním se tam ale v posledních letech nedaří

„Vybral jsem úplně špatný dostih. Poslal jsem Orfé do krosu, kde bylo bláta po kolena. Navíc klisna ztratila v průběhu dostihu podkovu, ale to byl jen jeden z elementů, proč neuspěla. Ona byla skvělá v Pardubicích, kde je krosových překážek jen pár. Byla spíš specialistkou na steeplechase,“ povídá trenér trojnásobné vítězky Velké pardubické, která na různorodé překážky krosu v Cheltenhamu nebyla technicky připravená.

Naopak steeplechase dostih s téměř stejnými živými ploty by pro ni byl podle Wroblevského ideální. Na rozdíl od aktuálního vítěze nejslavnějšího českého dostihu Tzigane du Berlais je spíš koněm do těžkých krosů.

Odvrácená tvář Velké pardubické. Po pádu na taxisu zemřel jeden z koní, další vláčel jezdce Číst článek

„Nechci to zakřiknout, ale je to kůň, který nikdy nespadl. Všechno je jednou poprvé, ale skokansky problém nemá,“ mluví o sedmiletém hnědákovi Tzigane du Berlais majitel Jiří Charvát.

Tzigane du Berlais je díky suchému létu, kdy absolvoval jediný dostih, mimořádně pošetřeným koněm.

„Faltejsek ho v poslední kvalifikaci zaprvé až tak nezbušil, a za druhé byl celý rok šetřený, protože ho pořád škrtali kvůli tvrdé půdě,“ všiml si i Josef Váňa.

„Je připravovaný skoro jako ti angličtí a irští, protože teď má druhý start a ten třetí by do konce sezony mohl zvládnout. Možná i za cenu, že bychom tam jeli čtrnáct dní dopředu, abychom to jednou zkusili,“ rád by v listopadu nebo prosinci zkusil Jiří Charvát štěstí v Anglii, kde zatím nejlepšího českého výsledku dosáhl v roce 1997 druhý Peruán.