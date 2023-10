Skok přes taxis na Velké pardubické nepřežil další kůň. Nepomohla ani nedávná úprava překážky

„Upravili jsme tvar toho příkopu, který je umístěn za živým plotem. Použili jsme minimální množství zeminy tak, abychom skutečně vytvořili šikmou plochu, která zmírní ten úhel a odstraní nebezpečnou doskokovou hranu,“ vyprávěl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

„Jde o to, že když na tom kůň upadne, tak půjde třeba do kotrmelce nebo něčeho podobného. Ten pád takhle bude určitě přívětivější, než když narazí do té hrany,“ navazuje na něj žokej Jaroslav Myška. Oba to říkali v době, kdy taxis prošel aktuálně poslední změnou, tedy v roce 2021.

Ani tak se ale letošní dostih neobešel bez smrtelného pádu. „Z mojí pozice to bylo dobré. Kůň se mi lekl a přibrzdil těsně předtím, protože tam najednou není nic vidět. Kůň vůbec neví, kam jde. Takže mi přibrzdil, v tu chvíli ztratil rychlost a už měl problém to dolétnout. Měl jsem to na hraně, ale naštěstí se z toho vyhrabal. Co bylo za mnou, tedy nevím, ale každý má možnost to tak udělat,“ pokračuje Myška.

A naznačuje, že je zejména v moci žokeje, jak si koně na takový skok připraví. „Jasně že se na něj jelo pomalu. Když to jsou tempoví koně, tak se holt nedá nic dělat a musí to vzít na sebe. To taky stálo několik pádů. Viděl jsem minimálně tři, a když nemáte tempo na takový skok, tak nemůžete čekat, že to doskočíte,“ říká Jan Kratochvíl, který situaci se smrtí koně zná.

Tři roky nazpátek zemřel v Pardubicích jeho Sottoventto. Zdaleka ne všichni letos závod dokončili, na taxisu bylo sedm pádů. Za problémy může Stuke, který jel na taxisu poprvé v životě, lekl se vysokého živého plotu, přibrzdil a začal točit doleva. Tím zkomplikoval skok dalším koním.

A sám to nakonec odnesl fatálně. Byla to jediná taková událost víkendu v Pardubicích. Organizátoři poprosili o respektování soukromí. Je také jasné, že v pořádku bude žokej Martin Liška, kterého oživovali rovněž po pádu na taxisu.

Největší překážkový dostih v Česku letos dokončilo jen osm z osmnácti koní.