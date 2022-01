Jsem expert na zranění, říká žokej Bartoš po zlomenině pánve. V únoru chystá návrat do sedla

Místo čtvrtého triumfu ve Velké pardubické skončil žokej Josef Bartoš v říjnu v nemocnici, ale teď už je zpátky v sedle. Tedy alespoň podlle fotky na sociálních sítích. O svém těžkém zranění a o tom, zda už myslí na ostrý návrat do dostihů, mluvil historicky neúspěšnější překážkový hokej ve vysílání stanice Radiožurnál Sport. Praha 19:02 6. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Bartoš a Zarif | Foto: Dominik Bakeš / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na koni už jste podle fotky na Instagramu seděl, ale jak dlouhá ještě bude cesta zpět do dostihů?

Do dostihů to ještě bude delší cesta. Tady jsem si spíš řekl, že se musím ještě do konce roku zkusit vyhoupnout do sedla. Dcera jezdila na ponících, tak jsem si vzal druhého a zkusil jsem si na něj sednout, bohužel to moc příjemné ještě nebylo, takže to bylo na fotku pro dceru. Návrat do sedla jako takový ještě bohužel nejde

V polovině října jste si při pádu z Teofila zlomil pánev - v čem vás aktuálně následky zranění nejvíc limitují? Jak probíhá aktuální rehabilitace?

Teď to budou tři měsíce. V podstatě mám sešroubovanou pánev a stydkou kost, takže pohyb je pro mě náročný. Teď jsem ve fázi, kdy bez většího kulhání chodím a začínám pomaličku běhat, což mi ještě moc nejde, protože nějaké bolesti pořád jsou. Ale týden od týdne děláme s panem fyzioterapeutem Kubíčkem pokroky a věřím, že do konce ledna si to všechno sedne a budu se moct v únoru zase vrátit do sedla.

Pamatujete si, kdy naposledy jste měl tak dlouhé období bez dostihů a obecně bez ježdění na koni?

Pro mě byl ze začátku problém, že jsem nemohl stát bez berlí a skoro ani sedět, to pro mě bylo psychicky těžké. Teď už se mohu normálně pohybovat a fungovat jako člověk. Na dostihy se koukám, ale beru to tak jak to je. Neřeším to a spíš se těším, až se ta pánev povolí a přestane to bolet.

Jak psychicky náročné pro vás je vypadnout z té každodenní dřiny a možná i rutiny?

Já jsem takový specialista na zranění, takže skoro každý rok promarodím s nějakou zlomeninou. Takhle vážnou jsem ale dlouho neměl, naposledy asi před deseti lety, kdy jsem měl zlomenou krční páteř. Od té doby to ale tak těžká zranění nebyla.

Na druhou stranu možná vaše rodina přivítala, že jste byl o Vánocích doma - na rozdíl od loňské zimní sezony, kdy jste byl dlouho ve Francii...

Rodina to určitě přivítala. Já jsem si to s nimi taky užil, bylo to příjemné období. Cesta do Francie stejně nakonec u Váňů nevyšla, takže bych byl místo toho asi v Pise v Itálii, to bych byl stejně raději doma.

Mluvil jste s trenérem Váňou o tom, jak je na tom Teofilos? Bude to i přes ten těžký pád váš kůň i pro další Velkou pardubickou?

Teofilos je v pořádku a na další Velkou pardubickou se určitě připravovat bude. Jestli budu v jeho sedle, ještě úplně neřeším, na Velkou pardubickou tam vždy máme dva nebo tři koně a pak se rozhodneme, na kterého se posadím. Pokud bude Teofilos v dobré formě, rád si na něj sednu.