‚Doufám, že budu mít nohy a povede se mi to.‘ Cyklistu Josefa Černého čeká poslední závod v sezoně

Sportovci používají často obraty, kterým se laik diví. Třeba cyklista Josef Černý někdy mluví logicky o svých nohou, ale neříká, že jsou silné, natrénované, připravené. Jeho popis ideální formy, třeba teď na mistrovství světa v Innsbrucku, je ještě stručnější. Innsbruck 8:13 27. září 2018

„Už je to hrozně dlouhé. V neděli to sice skončí, ale já už jsem skončil po mistráku,“ říká pro Radiožurnál Josef Černý.

Tím mistrákem myslí červnový republikový šampionát, na kterém vyhrál jak časovku, tak silniční závod.

„Měl jsem nohy, takže to pro mě bylo jednoduché,“ vysvětluje český závodník svým slangem, proč se mu na mistrovství republiky tak dařilo.

Může to působit podobně, jako když hokejista řekne, že jeho tým prohrál, protože soupeř hrál hokej. Což znamená, že ho hrál lépe. Hrají ho ale všichni. Stejně jako na kole, kde všichni závodníci mají nohy a snaží se jimi šlapat co nejrychleji. V této sezoně to čeká Černého už jen na závěr světového šampionátu při silničním závodě.

„Doufám, že budu mít nohy a povede se mi to. Když budu mít nohy, tak to znamená, že v ten den mi všechno sedne. Nohy pojedou, jak budu potřebovat. Nebudou se zakyselovat. Je to stejný, jako když máte den, kdy se vám všechno podaří,“ popisuje cyklista Josef Černý.

Na první pohled očividně nohy má, teď si jen bude přát, aby to samé platilo i v jeho cyklistickém slangu.