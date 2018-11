Dráhová cyklistika jako bojový sport. ‚Jsou jako samurajové,‘ líčí zkušenosti z Japonska Tomáš Bábek

„Na čtyři dny vás zavřou, vezmou vám telefon, počítač a veškerá komunikační zařízení. Připadáte si fakt jako ve vězení, vlastně jen jíte a spíte,“ vypráví na Radiožurnálu o životě v Japonsku dráhový cyklista Tomáš Bábek.

Zní to jako popis nastoupení kriminálníka do výkonu trestu, ale ve skutečnosti nemá Tomáš Bábek žádný škraloup. Takhle se v Japonsku žije před důležitými závody. V ústraní a hlavně daleko od sázkařů, kteří by mohli různými způsoby ovlivnit cyklisty.

Diváci v Asii totiž na dráhové cyklisty sází. Občas i celou výplatu. „Každé ráno vychází noviny a podle toho bookmakeři vytváří kurzy. Tipuje se první, druhý a třetí,“ líčí.

Celé to až příliš nápadně připomíná sázky v dostizích, s tím rozdílem, že v tomhle případě jsou u velodromu vypsané kurzy na cyklisty, a Tomáš Bábek s úsměvem přiznává, že si často připadá trochu jako dostihový kůň.

Dřív k závodům nastupoval se zvláštním pocitem, s vědomím, že v případě neúspěchu zklame přihlížející, kteří s vírou v jeho silné nohy a rychlý čas vsadili nemalou částku, na což z českého prostředí není zvyklý.

Jako krupiér

„Do závodu s tím musíte jít. Ale naučil jsem se na to dívat tak, že krupiér je v podobné situaci a neočekává se od sázejících, že by ho potom zmlátili. Je to jejich dobrovolné rozhodnutí si na mě vsadit,“ říká Bábek.

Dráhová cyklistika v Japonsku je hazard. Pro diváky často finanční, pro závodníky někdy spíš hazard se zdravím. Víc než kde jinde tam uplatníte ostré lokty, protože keirin v Asii je trochu jiný.

„Je to vyloženě bojový sport, jsou jako samurajové. Mnoho z nich má za úkol, abyste se vy nedostal dopředu, takže vás všemožně blokují. Když před závodem dělají bojové pokřiky, sypou kolem sebe sůl, mají obrovské chrániče a víte, že jdou po vás, tak vám to zrovna nepřidá,“ popisuje Tomáš Bábek své zkušenosti.

Prodat by je mohl na olympijských hrách za dva roky právě v Japonsku, kde bude dráhová cyklistika hodně sledovaným sportem.