Závodník a propagátor v jedné osobě. Dráhový cyklista Bábek má na brněnské Grand Prix dvě role

Že jdou sportovci po úspěších slavit mezi fanoušky, je celkem běžné, jen málokdo od nich ale vyžaduje vyplněné dotazníky. Právě to dělá při brněnské Grand Prix v dráhové cyklistice Tomáš Bábek. Na brněnském velodromu je tento víkend ve dvojí roli, kromě závodění se věnuje taky propagaci akce. Chce o tom napsat rigorózní práci, a tak získává od návštěvníků zpětnou vazbu pomocí dotazníků. Brno 18:22 16. června 2019

„Jsou obrovské akce, kam nevidíme a hlavně se tam nedostaneme, .ale jsou ale i menší akce, jako jsme my, a těch je spousta, řekl bych i většina. Chtěl bych svojí prací organizátorům dát takové vodítko, aby věděli, jakým směrem se vyplatí investovat ty drobné peníze do propagace závodu. Chtěl bych si to tímhle výzkumem ověřit,“ vysvětluje dráhový cyklista Tomáš Bábek, který už před třemi lety psal diplomovou práci na téma propagace brněnské Grand Prix.

Tehdy si ověřil, že pro něj není problém být na akci zároveň v roli jezdce a výzkumníka.

„Přemýšlel jsem nad tím, ale vzhledem k tomu, že před třemi roky jsem si to vyzkoušel a docela mě to nakoplo, měl jsem tam řekl bych i velmi dobré výsledky, tak doufám, že to letos bude taky tak a že mi to spíš pomůže, protože já mám radost, když tam lidi chodí, užívají si to a můžeme jet pro ně,“ říká Bábek.

Nejúspěšnější český dráhový cyklista posledních let čerpá poznatky nejen z doktorského studia, využívá taky své kontakty s lidmi Českého olympijského výboru. A pečlivě sleduje různé sportovní akce menšího rozsahu.

„Sleduj i ostatní akce, na sociálních sítích se dívám, jak to ostatní dělají. Je to pro mě taková cesta, kterou mám k tomu kolu, abych nebyl jen sportovec,“ říká Bábek.

Na zmíněných sociálních sítích je Bábek hodně aktivní, příspěvky přidává takřka denně. Připouští, že ne vždy jde o spontánní činnost.

„Mám dny, kdy mě to opravdu nebaví, ale považuji se za takového ambasadora dráhové cyklistiky a snažím se o tomhle sportu vzbudit trochu věší povědomí. Dělám to i proto, že bychom potřebovali nový velodrom, a pokud o nás budou lidi vědět a budou vědět, že jsme v tom i docela dobří, tak to třeba i lépe přijmou,“ naráží Tomáš Bábek na to, že při propagaci brněnské Grand Prix stále zve lidi na starý napůl zastřešený betonový ovál a nový brněnský velodrom existuje zatím jen jako líbivá vizualizace.

Aktuálnější jsou pro něj ale dotazníky potřebné pro jeho rigorózní práci, které mu stále můžete vyplnit i vy. Letošní Velká Cena Brna skončí finálovým závodem v Keirinu, který je na programu v neděli ve 20.30.