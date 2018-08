Dráhový cyklista Wagner byl na mistrovství Evropy sedmý na pevném kilometru

Dráhový cyklista Robin Wagner byl na mistrovství Evropy v Glasgow sedmý v závodě na jeden kilometr s pevným startem. Favorizovaný Tomáš Bábek obsadil v této neolympijské disciplíně deváté místo v kvalifikaci a ve finále chyběl. Jarmila Machačová skončila v bodovacím závodě desátá. Glasgow 18:00 4. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dráhová cyklistika (ilustrační foto). | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Wagner na Velodromu Sira Chrise Hoye postoupil do finále jako poslední osmý právě na úkor reprezentačního kolegy Bábka, jehož za sebe odsunul o 98 tisícin sekundy. Ve finále Wagner zajel čas 1:01,508 a obsadil sedmé místo.

Loni byl pětadvacetiletý sprinter na ME pátý, v roce 2015 dokonce získal na kilometru bronz. O rok později jeho úspěch napodobil Bábek. „Měl jsem samozřejmě vyšší ambice, protože ty jsou vždycky minimálně na pódiové umístění, ale letos to tak úplně podle představ nevyšlo,“ řekl Wagner.

Přiznal, že pomýšlel na to, jak se s Bábkem vejdou oba do páté příčky. „Z kvalifikace jsem ale postoupil jen já a ještě k tomu z osmého místa. Už tam se nám trošku ukázala ta realita, že letos to podle našich představ nedopadne,“ připustil Wagner.

Dráhový cyklista Tomáš Bábek chce z mistrovství Evropy medaili, pomoct by mu mohl speciální talisman Číst článek

Pro evropský titul si dojel Nizozemec Matthijs Büchli. Wagner s Bábkem a Pavlem Kelemenem už byli v Glasgow sedmí v pátečním týmovém sprintu.

Letošní česká mistryně na silnici Machačová obsadila desáté místo v bodovačce. Poté co jí v pátek nevyšla snaha o zisk okruhu ve scratchi, se jí dnes únik společně s pěti soupeřkami povedl a připsala si 20 bodů. Další body už ale bývalá mistryně světa nepřidala a uzavřela první desítku.

„Jsem ráda, že to vyšlo alespoň do desítky. Na začátku jsem se tam nechala odpojit a neměla jsem tolik sil v tom úniku, ale daly jsme to kolo. Jenže jsme v tu chvíli neprojely žádným bodováním, takže jsem neměla k tomu žádné body navíc,“ litovala Machačová.

Členkou sestavy, která stihla dovršit úspěšně útok, byla zhruba ve třetině závodu. Zanedlouho pak byla navíc i u dalšího slibně se rozvíjejícího pokusu o únik. Jenže ten nakonec nevyšel. „Bylo to v dobrém složení, protože tam byla i Nizozemka Kirsten Wildová. Vypadalo to docela dobře, jenže peloton tam po nás hodně šel,“ konstatovala Machačová.

Právě tam patrně skončily její naděje na pódium. Ostřílená reprezentantka ale přiznala, že sama závod nezvládla především po taktické stránce. „Záleží samozřejmě kolikrát i na štěstí, ale teď zpětně vidím v tom závodě hodně taktických chyb,“ uznala Machačová.

„Pak jsem ve chvílích, kdy to nebylo úplně vhodné, zbytečně plýtvala silami, když jsem tam párkrát tahala na čele. A ty síly mi pak chyběly na bodované sprinty, což byla zásadní chyba, kvůli níž jsem se neposunula nikam výše,“ mrzelo Machačovou.

Evropskou šampionkou se s 33 body stala Maria Giulia Confalonieriová z Itálie, kterou na nejvyšší stupínek posunuly z průběžné druhé příčky až body ze závěrečného sprintu.

Mistrovství Evropy v dráhové cyklistice v Glasgow:



Muži:

1 km s pevným startem: 1. Büchli (Niz.) 1:00,134, 2. Eilers (Něm.) 1:00,361, 3. Ligtlee (Niz.) 1:00,905, ...7. Wagner 1:01,508, v kvalifikaci 9. Bábek (oba ČR).

Ženy:

Bodovací závod: 1. Confalonieriová (It.) 33, 2. Savenková (Běl.) 32, 3. Badykovová (Rus.) 30, ...10. Machačová (ČR) 20.