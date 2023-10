‚Škoda že jsme je nepokřtili lepším výkonem.‘ Čeští beachvolejbalisté nosí na šampionátu unikátní dresy

Beachvolejbalové dresy tradičně zajišťuje pořadatel turnaje. Umisťuje na ně své sponzory a často mají design typický pro danou oblast, kde se akce koná. Před letošním mistrovstvím světa v Mexiku se ale Mezinárodní volejbalová federace rozhodla udělat výjimku, které využili i čeští reprezentanti David Schweiner a Ondřej Perušič. Tlaxcala (Mexiko) 14:56 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Schweiner | Zdroj: Profimedia

Když nenosí štěstí jim, dělají alespoň radost dětem. Řeč je o unikátních dresech plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera. Čeští reprezentanti hrají na mistrovství světa v Mexiku v limitované edici.

„Před mistrovstvím světa se zařadila změna, že si týmy mohou rozhodnout vyrobit si vlastní dresy, které musí splňovat požadavky ze strany FIVB,“ vysvětlil Ondřej Perušič.

Češi na mistrovství světa v Mexiku zatím hráli jen v jedné barevné kombinaci. Dominantní je černá, která plynule přechází do šedé. Zepředu jde zřetelně vidět bílý nápis Tlaxcala. To je pořádající město světového šampionátu.

U srdce mají Češi zkratku CZE a na pravé straně hrudi číslo. Na dresu Davida Schweinera svítí dvojka.

„Design dělala samozřejmě ta značka, náš sponzor a my jsme je pak dávali na potisk, který byl daný od organizátora turnaje. Na zádech muselo být číslo, jméno a vpředu sponzor turnaje. Co se týče designu, tak jsme to nechali na sponzorovi.“

S výsledkem je Ondřej Perušič spokojený. „Mě se líbí moc. Škoda že jsme je zatím nepokřtili lepším výkonem. O dresech to ale bohužel ty naše dosavadní výsledky nejsou.“

Postup do play-off

Češi na mistrovství světa v Mexiku odehráli tři zápasy. Na kontě mají jedno vítězství a dvě porážky.

I to jim ale stačilo k postupu mezi třicet dva nejlepších. Cena dresu je závislá na účinkování Perušiče a Schweinera v turnaji. Čím blíže jsou vytouženému zlatu, tím dres nabírá na hodnotě.

Nad nějakou výhodou prodeje ale David Schweiner ani nepřemýšlí. „Po zápase nebo po turnaji přijdou děti a chtějí buď podepsat tričko, nebo dres. Bohužel dresů není tolik, takže to vždy rozdáme.“

A po světovém šampionátu v Mexiku bude mít radost více dětí než obvykle. „Většinou máme jeden dres na den, když je to poskytované organizátorem. Teď, když máme dresy od sponzora, tak je jich mnohem víc,“ upřesnil David Schweiner. Nejlepší český pár bude hrát první kolo play-off až ve čtvrtek.