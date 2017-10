Druhých a třetích míst bylo dost. Josef Bartoš chce se Zarifem vyhrát Velkou pardubickou

6900 metrů, 31 překážek, 20 koní a stejný počet jezdců myslících na vítězství, to je Velká pardubická, nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy, který zítra napíše už své sté 27. pokračování. Na startu budou jen dva žokejové, kteří ho už v minulosti vyhráli. Zatímco Jan Faltejsek ovládl čtyři z posledních pěti ročníků, Josef Bartoš na další triumf čeká už devět let. Pardubice 19:40 7. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Bartoš a Zarif | Foto: Dominik Bakeš / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Vždycky jsem spokojený, pokud jsem do třetího místa, ale druhý a třetí už jsem byl hodněkrát, takže opravdová spokojenost bude, když vyhraju,“ říká Radiožurnálu sebevědomě Josef Bartoš.

Jak vyhrát Velkou pardubickou šestatřicetiletý žokej moc dobře ví. Cílem slavného dostihu proběhl první v roce 2006 v sedle Decent Fellowa i o dva roky později se Sixteen. Navíc do not mu hraje i to, že desetiletého ryzáka Zarifa velmi dobře zná.

„Už jsem s ním jel dvě Velké pardubické i ostatní dostihy. Znám ho stoprocentně a vím, co od něj čekat, co na něj platí. Je to výhoda, že se takhle známe. Vypadá to, že se cítí hodně, takže se dost těším po tom, co jsem na něm seděl v tréninku,“ říká zkušený žokej.

Zarif ale není největším favoritem nedělního závodu. Těmi jsou podle bookmakerů obhájce prvenství Charme look a Virtus d´Estruval. Zarifovi patří až šestý nejnižší kurz na vítězství.

Plán útoku zprostřed pole

Jenže sázkové prognózy se mnohdy od reality liší. Mnohem více záleží na taktice, kterou jezdec zvolí a tady má Josef Bartoš díky výborné znalosti Zarifa obrovské plus.

„Nebude to jednoduché, protože si myslím, že bude ostré tempo, ale Zarif se musí dostat na nohy. Na začátku nikde na předních pozicích nebudu. Až vyjedeme z lesíka na náměstí, rád bych byl v první polovině pole, abych se vyhnul karambolům. Kdybych byl kolem sedmého osmého místa, je to ideální pozice na útok v závěru,“ plánuje Josef Bartoš.

127. Velká pardubická steeplechase se poběží v neděli v 16 hodin a 40 minut a Radiožurnál vám průběh celého závodu přiblíží v přímé reportáži.