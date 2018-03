Drželi nám palce, podpora od nich byla úžasná, pochvaloval si Krpálek publikum European Open

Jak cenná je pro vás medaile z European Open?

Pro mě je každá medaile cenná. Jsem rád, že jsem to divákům vrátil, protože byli skvělí. Drželi nám palce, podpora od nich byla úžasná. Za to jim patří obrovský dík. Já doufám, že se tady zase za dva roky uvidíme.

V Praze jste získal pátou medaili za sebou, je to váš oblíbený turnaj?

Startuji tady hlavně z toho důvodu, že je to na domácí půdě. Je to jediný větší turnaj, který tady v Praze je. Já doufám, že vyjde, že v roce 2020 žádáme o to, aby se tady konalo mistrovství Evropy. Já doufám, že tohle vyjde, že mistrovství se tady bude konat a že tady se ukážu v tom nejsilnějším světle.

Judista David Klammert vybojoval na European Open stříbro, Lukáš Krpálek bral bronz Číst článek

V semifinále jste prohrál s Írancem Javádem Mahdžúbem. Kde se tam stala chyba?

Prostě jsem tam trochu zaspal. Vůbec jsem nečekal ten chvat od něj, viděl jsem ho od něj poprvé. Myslím si, že nikdo tohle nečekal a já už vůbec ne. Já jsem na takový chvat ještě nikdy nespadl a mrzí mě to. To je ta chyba, že jsem na tohle nebyl připravený. Ruce jsem tam měl zbytečně volný a stálo mě to potom vítězství.

Fanoušci zaplnili halu skoro do posledního místa. Co jste říkal na atmosféru?

Bylo to úžasný. Tady každý turnaj, když se tady koná, tak je nádherná atmosféra. Dneska byla možná asi nejlepší a já jsem rád, že jsme vybojovali tolik medailí, že jsme se jim odvděčili medailemi. Vždycky, kdy nastupoval nějaký Čech, tak to byla nádherná podpora a s takovou podporou se člověk pere úplně jinak.

David Klammert stříbro, vy bronz, Pavel Petřikov bronz. Co říkáte na celkové vystoupení české reprezentace?

Myslím, že jsme se zaprali suprově. Škoda trochu Jaromíra Musila, který skončil pod stupni. Myslím, že na ten bronz měl. Bohužel to nedopadlo.

Když tady kolem nás vidím všechny ty děti. Máte zhruba představu, kolik podpisů už jste rozdal a kolik jich ještě rozdáte?

To je spousta podpisů. To ani člověk počítat nemůže. Budu se snažit věnovat se jim co nejdéle a udělat jim radost za to, jak nám fandili.